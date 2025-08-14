Практика судів
У ДПСУ розповіли, коли для України може зрости загроза з Білорусі

17:56, 14 серпня 2025
Ризик з боку Білорусі може зрости у вересні під час спільних військових навчань білорусів з росіянами, — речник ДПСУ Демченко.
Держприкордонслужба повідомила, що наразі з боку Білорусі загрози немає. Водночас розвідка уважно відстежує підготовку до російсько-білоруських навчань «Захід-2025», запланованих на осінь.

Як зазначив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону, у вересні, коли ці маневри досягнуть найбільшої інтенсивності, ситуація на українському напрямку може стати складнішою.

Ризик та загроза для України можуть зрости під час активної фази спільних навчань білорусі та росії, що відбудеться з 12 по 16 вересня. Також імовірні провокації та інформаційне нагнітання з боку РФ та Білорусі.

Він зазначив, що наразі на лінії кордону з білоруссю не фіксуються жодних ударних угрупувань, "яке б вже було сформоване або яке б формувалося".

 

