В ГПСУ рассказали, когда для Украины может возрасти угроза из Беларуси

Риск со стороны Беларуси может возрасти в сентябре во время совместных военных учений белорусов с россиянами, - спикер ГПСУ Демченко.

Госпогранслужба сообщила, что в настоящее время со стороны Беларуси угрозы нет. В то же время разведка внимательно отслеживает подготовку к российско-белорусским учениям «Запад-2025», запланированным на осень.

Как отметил представитель ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона, в сентябре, когда эти маневры достигнут наибольшей интенсивности, ситуация на украинском направлении может стать сложнее.

Риск и угроза для Украины могут возрасти во время активной фазы совместных учений Беларуси и России, которая состоится с 12 по 16 сентября. Также возможны провокации и информационное нагнетание со стороны РФ и Беларуси.

Он отметил, что на линии границы с Беларусью не фиксируются никакие ударные группировки, "которые бы уже были сформированы или формировались".

