У Пенсійному фонді пояснили, як отримувачу допомоги на проживання ВПО змінити реквізити для виплат

Українцям пояснили, що потрібно для зміни банківських реквізитів допомоги ВПО.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Отримувачі допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам іноді стикаються з необхідністю змінити реквізити для отримання коштів — наприклад, у разі відкриття нового рахунку чи зміни банку. Процедура такої зміни є цілком можливою, але вимагає дотримання певного порядку та подання оновлених даних до органів, що здійснюють виплати.

У Пенсійному фонді пояснили, що для отримання грошової допомоги через поточний рахунок у банку одержувач повинен особисто подати заяву до органу ПФУ за місцем свого фактичного проживання.

Також таку заяву може прийняти орган Пенсійного фонду від установи уповноваженого банку. Це передбачено пунктом 10 Порядку виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках, затвердженого постановою Кабінету Міністрів №1596.

Подати заяву на виплату допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам через банківський рахунок можна і в електронній формі. Для цього необхідно скористатися вебпорталом електронних послуг Пенсійного фонду України та мати кваліфікований електронний підпис, яким підписується заява під час онлайн-подачі.

Втім, наразі вебпортал електронних послуг ПФУ та мобільний додаток перебувають на етапі доопрацювання. Це стосується, зокрема, функціоналу, який дозволяє обробляти звернення, пов’язані з призначенням допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам. Через це подати заяву на зміну виплатних реквізитів для отримання допомоги ВПО онлайн поки що неможливо.

У зв’язку з цим у Пенсійному фонді рекомендують тимчасово здійснювати зміну реквізитів лише особисто. Для цього потрібно звернутися до будь-якого найближчого сервісного центру ПФУ, незалежно від місця реєстрації або фактичного проживання.

Там заяву приймуть та оформлять усі необхідні зміни для подальшого отримання допомоги.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.