В Пенсионном фонде объяснили, как получателю помощи на жилье ВПЛ изменить реквизиты для выплат

Украинцам объяснили, что нужно для смены банковских реквизитов помощи ВПЛ.

Получатели пособий на проживание внутри перемещенным лицам иногда сталкиваются с необходимостью изменить реквизиты для получения средств — например, в случае открытия нового счета или смены банка. Процедура такого изменения вполне возможна, но требует соблюдения определенного порядка и представления обновленных данных в органы, осуществляющие выплаты.

В Пенсионном фонде Украины объяснили, что для получения денежной помощи через текущий счет в банке получатель должен лично подать заявление в орган ПФУ по месту своего фактического проживания.

Такое заявление может принять орган Пенсионного фонда от учреждения уполномоченного банка. Это предусмотрено пунктом 10 Порядка выплаты пенсий и пособия через текущие счета в банках, утвержденного постановлением Кабинета Министров №1596.

Подать заявление на выплату пособия на проживание внутренне перемещенным лицам через банковский счет можно и в электронной форме. Для этого необходимо воспользоваться веб-порталом электронных услуг Пенсионного фонда Украины и иметь квалифицированную электронную подпись, которой подписывается заявление во время онлайн-подачи.

Впрочем, вебпортал электронных услуг ПФУ и мобильное приложение находятся на этапе доработки. Это касается, в частности, функционала, позволяющего обрабатывать обращения, связанные с назначением помощи на проживание внутри перемещенным лицам. Поэтому подать заявление на изменение выплатных реквизитов для получения помощи ВПЛ онлайн пока невозможно.

В этой связи в Пенсионном фонде рекомендуют временно осуществлять смену реквизитов только лично. Для этого нужно обратиться в любой ближайший сервисный центр ПФУ, независимо от места регистрации или фактического проживания.

Там заявление примут и оформят необходимые изменения для дальнейшего получения помощи.

