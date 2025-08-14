Практика судов
В Пенсионном фонде объяснили, как получателю помощи на жилье ВПЛ изменить реквизиты для выплат

17:48, 14 августа 2025
Украинцам объяснили, что нужно для смены банковских реквизитов помощи ВПЛ.
В Пенсионном фонде объяснили, как получателю помощи на жилье ВПЛ изменить реквизиты для выплат
Получатели пособий на проживание внутри перемещенным лицам иногда сталкиваются с необходимостью изменить реквизиты для получения средств — например, в случае открытия нового счета или смены банка. Процедура такого изменения вполне возможна, но требует соблюдения определенного порядка и представления обновленных данных в органы, осуществляющие выплаты.

В Пенсионном фонде Украины объяснили, что для получения денежной помощи через текущий счет в банке получатель должен лично подать заявление в орган ПФУ по месту своего фактического проживания.

Такое заявление может принять орган Пенсионного фонда от учреждения уполномоченного банка. Это предусмотрено пунктом 10 Порядка выплаты пенсий и пособия через текущие счета в банках, утвержденного постановлением Кабинета Министров №1596.

Подать заявление на выплату пособия на проживание внутренне перемещенным лицам через банковский счет можно и в электронной форме. Для этого необходимо воспользоваться веб-порталом электронных услуг Пенсионного фонда Украины и иметь квалифицированную электронную подпись, которой подписывается заявление во время онлайн-подачи.

Впрочем, вебпортал электронных услуг ПФУ и мобильное приложение находятся на этапе доработки. Это касается, в частности, функционала, позволяющего обрабатывать обращения, связанные с назначением помощи на проживание внутри перемещенным лицам. Поэтому подать заявление на изменение выплатных реквизитов для получения помощи ВПЛ онлайн пока невозможно.

В этой связи в Пенсионном фонде рекомендуют временно осуществлять смену реквизитов только лично. Для этого нужно обратиться в любой ближайший сервисный центр ПФУ, независимо от места регистрации или фактического проживания.

Там заявление примут и оформят необходимые изменения для дальнейшего получения помощи.

Пенсионный фонд ВПЛ

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
