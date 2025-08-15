Практика судів
  1. В Україні

Відпустки для вагітних жінок і працівників з дітьми — що потрібно знати

10:27, 15 серпня 2025
У ДПС підкреслили, що працівники, які працюють неофіційно, позбавляють себе соціальних та страхових виплат у разі хвороби чи декрету.
Фото: kadrovik.ua
Державна податкова служба України нагадала, що оплачувані відпустки для вагітних жінок і працівників із дітьми фінансуються завдяки офіційній зайнятості та сплаті податків.

Якщо праця задекларована, роботодавець:

- нараховує та сплачує податок на доходи фізичних осіб (18 %),

- утримує військовий збір (5 %),

- сплачує єдиний соціальний внесок (22 %) за кожного працівника.

Офіційне працевлаштування гарантує:

▪️ оплачувану відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами (70 днів до і 56 днів після пологів, більше – при ускладненнях чи народженні двох і більше дітей);

▪️ одноразову оплачувану відпустку при народженні дитини (до 14 днів для батька чи інших родичів, які доглядають за дитиною);

▪️ відпустку для догляду за дитиною (до 3 або 6 років);

▪️ одноразову оплачувану відпустку при всиновленні дитини (56 днів, або 70 – при всиновленні двох або більше дітей);

▪️ щорічну додаткову відпустку (10 – 17 днів для батьків двох або більше дітей до 15 років, дітей з інвалідністю чи усиновлених дітей).

У ДПС підкреслили, що працівники, які працюють неофіційно, позбавляють себе права на ці гарантії, а також соціальні та страхові виплати у разі хвороби чи декрету.

