Отпуска для беременных женщин и работников с детьми — что нужно знать

10:27, 15 августа 2025
В ГНС подчеркнули, что работники, которые работают неофициально, лишают себя социальных и страховых выплат в случае болезни или декрета.
Фото: kadrovik.ua
Государственная налоговая служба Украины напомнила, что оплачиваемые отпуска для беременных женщин и работников с детьми финансируются благодаря официальной занятости и уплате налогов.

Если труд задекларирован, работодатель:

  • начисляет и уплачивает налог на доходы физических лиц (18 %),
  • удерживает военный сбор (5 %),
  • уплачивает единый социальный взнос (22 %) за каждого работника.

Официальное трудоустройство гарантирует:

▪️ оплачиваемый отпуск в связи с беременностью и родами (70 дней до и 56 дней после родов, больше — при осложнениях или рождении двух и более детей);

▪️ однократный оплачиваемый отпуск при рождении ребенка (до 14 дней для отца или других родственников, которые ухаживают за ребенком);

▪️ отпуск для ухода за ребенком (до 3 или 6 лет);

▪️ однократный оплачиваемый отпуск при усыновлении ребенка (56 дней, или 70 — при усыновлении двух или более детей);

▪️ ежегодный дополнительный отпуск (10–17 дней для родителей двух или более детей до 15 лет, детей с инвалидностью или усыновленных детей).

В ГНС подчеркнули, что работники, которые работают неофициально, лишают себя права на эти гарантии, а также социальных и страховых выплат в случае болезни или декрета.

