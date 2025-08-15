Практика судів
15-20 тис доларів за втечу за кордон — на Львівщині заблокували схеми для ухилянтів

16:02, 15 серпня 2025
На Львівщині заблокували дві схеми для ухилянтів.
Фото: ssu.gov.ua
На Львівщині правоохоронці викрили та затримали ще двох організаторів нелегальних «трафіків» для військовозобов’язаних. Про це повідомило Управління СБУ у Львівській області.

Одним з організаторів виявився 24-річний житель м. Радехів. Він запропонував призовнику «допомогу» у втечі з країни за 20 тис. доларів США.

Зловмисник обіцяв організувати «безпечне» транспортування через міжобласні блокпости, а у визначений день – супровід до Одеси та подальше незаконне переправлення за кордон.

Другим затриманим є 44-річний керівник однієї з громадських організацій Львівщини.

За 15 тис. доларів США він гарантував військовозобов’язаному виїзд з України поза офіційними пунктами пропуску на Закарпатті.

Правоохоронці задокументували протиправну діяльність обох зловмисників та затримали їх. Наразі організаторам повідомлено про підозру.

Тривають слідчі дії для встановлення і притягнення до відповідальності інших причетних осіб.

СБУ

