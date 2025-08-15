15-20 тыс долларов за побег за границу — на Львовщине заблокировали схемы для уклонистов

Во Львовской области заблокировали две схемы для уклонистов.

Фото: ssu.gov.ua

Во Львовской области правоохранители выявили и задержали еще двух организаторов нелегальных «трафиков» для военнообязанных. Об этом сообщило Управление СБУ во Львовской области.

Одним из организаторов оказался 24-летний житель г. Радехов. Он предложил призывнику «помощь» в побеге из страны за 20 тыс. долларов США.

Злоумышленник обещал организовать «безопасную» транспортировку через межобластные блокпосты, а в назначенный день — сопровождение до Одессы и дальнейшее незаконное переправление за границу.

Вторым задержанным является 44-летний руководитель одной из общественных организаций Львовщины.

За 15 тыс. долларов США он гарантировал военнообязанному выезд из Украины вне официальных пунктов пропуска на Закарпатье.

Правоохранители задокументировали противоправную деятельность обоих злоумышленников и задержали их. В настоящее время организаторам сообщено о подозрении.

Продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности других причастных лиц.

