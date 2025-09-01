Практика судів
Справу про загибель 10-річного хлопчика у дитячому таборі взяв на контроль генпрокурор Руслан Кравченко

14:59, 1 вересня 2025
Генпрокурор Руслан Кравченко взяв на особистий контроль справу про загибель 10-річного Вані Гончарука у футбольному таборі.
Справу про загибель 10-річного хлопчика у дитячому таборі взяв на контроль генпрокурор Руслан Кравченко
У справі щодо загибелі 10-річного Вані Гончарука, який потонув у на території футбольного табору на Київщині у серпні 2023 року, відбулися зміни — групу прокурорів замінили. Про це батькам хлопчика повідомили у Генеральній прокуратурі, пише «УП. Життя».

Генпрокурор Руслан Кравченко запевнив, що справа перебуватиме на його особистому контролі, а на засіданнях суду буде присутній заступник головного прокурора Київщини.

«Вивчив справу і зрозумів, що тут ще не всі покарані. Це несправедливо. Дуже часто права обвинувачених ставлять вище за права дитини, життя якої втрачено», – заявив Кравченко після зустрічі з батьками.

Батьки загиблого хлопчика зазначають, що вперше за два роки їх почули на найвищому рівні:

«Для нас це дуже важливий сигнал: уперше за два роки боротьби нас почули на найвищому рівні… Сприймаємо це як реальний шанс зрушити справу з мертвої точки. І ми не зупинимося – бо це справа не лише нашого сина, а й питання безпеки всіх дітей в Україні», – наголосив батько дитина.

У серпні 2023 року тренер футбольної академії «Бенфіка» повів дітей купатися на озеро глибиною 9 метрів і залишив їх без нагляду. 10-річний Ваня, який не вмів плавати, потонув. Попри відкриття двох кримінальних проваджень, до суду за два роки дійшла лише справа проти тренера, а щодо посадовців академії прогресу немає.

