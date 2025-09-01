У Києві судитимуть псевдопоштарку, яка «обміняла» 267 тисяч гривень пенсіонерки на папірці

Зловмисниці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт щодо 37-річної мешканки столиці, яка ошукала пенсіонерку, пропонуючи обмін грошей.

Як повідомила Київська міська прокуратура, жінка прийшла додому до 86-річної киянки та представилась працівницею пошти. Вона переконала пенсіонерку у необхідності обміняти її заощадження на «нові купюри».

«Після цього псевдопоштарка взяла 267 тис. гривень бабусі, а їй на заміну дала конверт з папірцями, переконуючи, що в ньому гроші», - заявили у прокуратурі.

Зловмисниці обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу. Їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.