Ольгу Рябуху призначено заступницею Міністра юстиції

Кабінет Міністрів призначив Рябуху Ольгу заступницею Міністра юстиції з питань цифровізації.

Кабінет Міністрів 1 вересня призначив Ольгу Рябуху заступницею Міністра юстиції України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

У Мінюсті зазачили, що Ольга Рябуха – є експерткою з цифрової трансформації та стратегічного планування, має значний досвід управління міжнародними й урядовими проєктами та роботи з ініціативами підтримки громадянського суспільства.

Протягом своєї професійної діяльності брала участь у реалізації ключових національних реформ, зокрема у сфері цифровізації публічних послуг.

