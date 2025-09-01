Кабмін призначив Сергія Науменка заступником Міністра внутрішніх справ

Сергій Науменко став заступником Міністра внутрішніх справ.

Кабінет Міністрів провів засідання 1 вересня, під час якого було ухвалено низку кадрових рішень.

Урядовці призначили:

Сергія Науменка заступником Міністра внутрішніх справ;

Уляну Токарєву заступником Міністра молоді та спорту;

Ольгу Рябуху заступником Міністра юстиції України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;

Ростислава Огризка заступником Державного секретаря Кабінету Міністрів.

