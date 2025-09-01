Кабмін призначив Сергія Науменка заступником Міністра внутрішніх справ

Кабінет Міністрів провів засідання 1 вересня, під час якого було ухвалено низку кадрових рішень.
Урядовці призначили:
Сергія Науменка заступником Міністра внутрішніх справ;
Уляну Токарєву заступником Міністра молоді та спорту;
Ольгу Рябуху заступником Міністра юстиції України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;
Ростислава Огризка заступником Державного секретаря Кабінету Міністрів.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.