Практика судів
  1. В Україні

У Харкові лікарка допомагала чоловікам уникнути мобілізації через вигадані діагнози

19:29, 3 вересня 2025
«Паперові» хвороби ставали підставою для встановлення військовозобов’язаним групи інвалідності.
У Харкові лікарка допомагала чоловікам уникнути мобілізації через вигадані діагнози
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Харкові викрито посадовицю лікарні, яка допомагала чоловікам уникнути мобілізації. Про це повідомляє обласна прокуратура.

За даними слідства, завідувачка неврологічного відділення однієї з лікарень міста перетворила службове становище на інструмент для організації протиправної схеми.

У період з липня 2022 по березень 2023 року вона сфальсифікувала медичні документи щонайменше щодо 19 чоловіків призовного віку.

У медичні картки вносилися вигадані діагнози тяжких неврологічних хвороб, яких насправді не існувало.

Ці «паперові» хвороби ставали підставою для встановлення групи інвалідності, що давало можливість визнати чоловіків непридатними до військової служби та зняти їх з військового обліку.

Насправді жоден з «пацієнтів» не мав зазначених проблем із здоров’ям і не перебував на стаціонарному лікуванні.

Наразі тривають слідчо-оперативні дії, спрямовані на встановлення повного кола чоловіків, які скористалися незаконними послугами, а також документування фактів отримання лікаркою неправомірної вигоди.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Харків мобілізація військовозобов'язаний лікарня

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Громадяни самі будуть декларувати доходи з операцій з криптовалютою та сплачувати податки – Гетманцев

Як зазначив Данило Гетманцев, ринок криптоактивів в Україні не може далі жити «за правилами Дикого Заходу».

Рада розгляне законопроект про кримінальне покарання цивільних осіб за публікації, що ображають військових

Цивільні особи за поширення матеріалів, які ображають честь військовослужбовців чи їх родичів, зможуть отримати судимість – законопроект вже викликав обговорення того, чи будуть нести відповідальність громадяни, які фіксують порушення з боку ТЦК.

Конвенцію про захист професії адвоката відправили на затвердження до МЗС

Мінʼюст направив текст перекладу Конвенції про захист професії адвоката для опрацювання та затвердження до МЗС, а також висловив підтримку МЗС щодо підписання й ратифікації Конвенції.

Методологія оцінювання кандидатів на посади суддів під час конкурсів за участю міжнародних експертів має стати універсальною – Офіс Президента

Для оцінювання кандидатів на відповідність посадам на державній службі та в судовій владі хочуть розробити єдині правила.

Верховна Рада прийняла законопроект про примусове вилучення об'єктів права власності РФ та її резидентів

Примусове вилучення ініційоване Кабміном за результатами розгляду звернень АТ «Укрзалізниця».

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Зінкін
    Володимир Зінкін
    голова Таращанського районного суду Київської області
  • Андрій Шевчук
    Андрій Шевчук
    суддя Оболонського районного суду міста Києва