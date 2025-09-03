У Харкові лікарка допомагала чоловікам уникнути мобілізації через вигадані діагнози

«Паперові» хвороби ставали підставою для встановлення військовозобов’язаним групи інвалідності.

У Харкові викрито посадовицю лікарні, яка допомагала чоловікам уникнути мобілізації. Про це повідомляє обласна прокуратура.

За даними слідства, завідувачка неврологічного відділення однієї з лікарень міста перетворила службове становище на інструмент для організації протиправної схеми.

У період з липня 2022 по березень 2023 року вона сфальсифікувала медичні документи щонайменше щодо 19 чоловіків призовного віку.

У медичні картки вносилися вигадані діагнози тяжких неврологічних хвороб, яких насправді не існувало.

Ці «паперові» хвороби ставали підставою для встановлення групи інвалідності, що давало можливість визнати чоловіків непридатними до військової служби та зняти їх з військового обліку.

Насправді жоден з «пацієнтів» не мав зазначених проблем із здоров’ям і не перебував на стаціонарному лікуванні.

Наразі тривають слідчо-оперативні дії, спрямовані на встановлення повного кола чоловіків, які скористалися незаконними послугами, а також документування фактів отримання лікаркою неправомірної вигоди.

