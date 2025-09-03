Практика судов
В Харькове врач помогала мужчинам избежать мобилизации с помощью вымышленных диагнозов

19:29, 3 сентября 2025
«Бумажные» болезни становились основанием для установления военнообязанных группы инвалидности.
В Харькове врач помогала мужчинам избежать мобилизации с помощью вымышленных диагнозов
В Харькове разоблачена должностное лицо больницы, которая помогала мужчинам избежать мобилизации. Об этом сообщает областная прокуратура.

По данным следствия, заведующая неврологическим отделением одной из городских больниц превратила служебное положение в инструмент для организации противоправной схемы.

В период с июля 2022 по март 2023 года она сфальсифицировала медицинские документы как минимум в отношении 19 мужчин призывного возраста.

В медицинские карты вносились вымышленные диагнозы тяжелых неврологических заболеваний, которых на самом деле не существовало.

Эти «бумажные» болезни становились основанием для установления группы инвалидности, что позволяло признать мужчин непригодными к военной службе и снять их с воинского учета.

На самом деле ни один из «пациентов» не имел указанных проблем со здоровьем и не находился на стационарном лечении.

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные действия, направленные на установление полного круга мужчин, воспользовавшихся незаконными услугами, а также документирование фактов получения врачом неправомерной выгоды.

