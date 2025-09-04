В Україні на домашніх улюбленців цьогоріч піде 23,3 млрд грн

Понад 70% ринку формують преміальні корми, а тварини стають джерелом емоційної підтримки.

У 2025 році виторг у сегменті кормів для домашніх тварин в Україні сягне приблизно 23,3 мільярда гривень, що еквівалентно $564,6 мільйона за поточним курсом. Такі дані оприлюднила агенція цифрового маркетингу Inweb, яка проаналізувала ключові тенденції ринку та витрати власників на утримання домашніх улюбленців.

Згідно з дослідженням, понад 50% власників тварин щомісяця витрачають від 500 до 1500 гривень на догляд за своїми улюбленцями. Найбільша частка витрат припадає на корми, тоді як ветеринарні послуги, щеплення, ласощі та іграшки посідають друге місце за популярністю.

У звіті вказано, що у 2023 році ринок товарів і послуг для тварин у гривневому еквіваленті зріс на 27,3% порівняно з попереднім роком.

Ринок товарів і послуг для домашніх тварин в Україні поділяється на п’ять основних сегментів. Найбільшу частку займають виробники та дистриб’ютори кормів і ласощів, за ними йдуть зоомагазини, ветеринарні клініки та аптеки, а також виробники аксесуарів, іграшок і одягу для тварин.

Супермаркети залишаються найпопулярнішим каналом для купівлі кормів – їх обирають 40,58% власників тварин. На другому місці – невеликі мережі магазинів, якими користуються 36,2% господарів. Мінімаркети також відіграють значну роль, адже 34,52% власників надають перевагу саме їм, що перевищує середній світовий показник.

За оцінками ключових учасників ринку, у 2024 році споживання кормів в Україні зросло на 9–14%, а сегмент поступово рухається до преміалізації. Преміальні та суперпреміальні корми формують понад 70% ринку у грошовому вираженні, а ласощі для тварин демонструють стабільне зростання в межах цього сегмента.

Водночас продажі аксесуарів, а також товарів для птахів і гризунів знизилися, що пояснюється виїздом за кордон значної частини власників дрібних тварин, зазначається у звіті.

