Практика судів
  1. В Україні

В Україні на домашніх улюбленців цьогоріч піде 23,3 млрд грн

08:18, 4 вересня 2025
Понад 70% ринку формують преміальні корми, а тварини стають джерелом емоційної підтримки.
В Україні на домашніх улюбленців цьогоріч піде 23,3 млрд грн
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У 2025 році виторг у сегменті кормів для домашніх тварин в Україні сягне приблизно 23,3 мільярда гривень, що еквівалентно $564,6 мільйона за поточним курсом. Такі дані оприлюднила агенція цифрового маркетингу Inweb, яка проаналізувала ключові тенденції ринку та витрати власників на утримання домашніх улюбленців.

Згідно з дослідженням, понад 50% власників тварин щомісяця витрачають від 500 до 1500 гривень на догляд за своїми улюбленцями. Найбільша частка витрат припадає на корми, тоді як ветеринарні послуги, щеплення, ласощі та іграшки посідають друге місце за популярністю.

У звіті вказано, що у 2023 році ринок товарів і послуг для тварин у гривневому еквіваленті зріс на 27,3% порівняно з попереднім роком.

Ринок товарів і послуг для домашніх тварин в Україні поділяється на п’ять основних сегментів. Найбільшу частку займають виробники та дистриб’ютори кормів і ласощів, за ними йдуть зоомагазини, ветеринарні клініки та аптеки, а також виробники аксесуарів, іграшок і одягу для тварин.

Супермаркети залишаються найпопулярнішим каналом для купівлі кормів – їх обирають 40,58% власників тварин. На другому місці – невеликі мережі магазинів, якими користуються 36,2% господарів. Мінімаркети також відіграють значну роль, адже 34,52% власників надають перевагу саме їм, що перевищує середній світовий показник.

За оцінками ключових учасників ринку, у 2024 році споживання кормів в Україні зросло на 9–14%, а сегмент поступово рухається до преміалізації. Преміальні та суперпреміальні корми формують понад 70% ринку у грошовому вираженні, а ласощі для тварин демонструють стабільне зростання в межах цього сегмента.

Водночас продажі аксесуарів, а також товарів для птахів і гризунів знизилися, що пояснюється виїздом за кордон значної частини власників дрібних тварин, зазначається у звіті.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

гроші тварини

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Гетманцев пообіцяв прибрати з законопроекту про криптоактиви слідчі повноваження регулятора ринку, які «надто втручаються в права громадян»

Законопроект про ринок криптоактивів у нинішній редакції наділяє регуляторний орган повноваженнями, характерними для органів досудового розслідування: огляд приміщень, отримання інформації, документів, носіїв даних та інших матеріалів, збір доказів, опитування свідків.

У Раді пояснили введення «броні» для розшукуваних ТЦК чоловіків: «Інженерів, які прийшли робити дрони, забирають біля воріт підприємств ТЦК, поки вони не встигли забронюватися»

Депутати вказали, що цей закон потрібен для того, щоб чоловіки «могли нормально оновити дані, зареєструватися в «резервах», «арміях», пройти ВЛК, без ризику опинитися на «Десні» замість того, щоб опинитися в цехах», однак, на думку депутатів, потрібно одночасно говорити і про підвищення мобілізації.

Повагу до суду будуть забезпечувати штрафами для учасників процесу – Рада прийняла закон

Верховна Рада прийняла закон про забезпечення поваги до суду – її будуть забезпечувати штрафами і стягненнями з учасників процесу.

Громадяни самі будуть декларувати доходи з операцій з криптовалютою та сплачувати податки – Гетманцев

Як зазначив Данило Гетманцев, ринок криптоактивів в Україні не може далі жити «за правилами Дикого Заходу».

Рада розгляне законопроект про кримінальне покарання цивільних осіб за публікації, що ображають військових

Цивільні особи за поширення матеріалів, які ображають честь військовослужбовців чи їх родичів, зможуть отримати судимість – законопроект вже викликав обговорення того, чи будуть нести відповідальність громадяни, які фіксують порушення з боку ТЦК.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео