В Украине на домашних любимцев в этом году уйдет 23,3 млрд грн

08:18, 4 сентября 2025
Более 70% рынка формируют премиальные корма, а животные становятся источником эмоциональной поддержки.
В Украине на домашних любимцев в этом году уйдет 23,3 млрд грн
В 2025 году выручка в сегменте кормов для домашних животных в Украине достигнет примерно 23,3 миллиарда гривен, что эквивалентно $564,6 миллиона по текущему курсу. Такие данные обнародовало агентство цифрового маркетинга Inweb, которое проанализировало ключевые тенденции рынка и расходы владельцев на содержание домашних любимцев.

Согласно исследованию, более 50% владельцев животных ежемесячно тратят от 500 до 1500 гривен на уход за своими любимцами. Наибольшая доля расходов приходится на корма, тогда как ветеринарные услуги, прививки, лакомства и игрушки занимают второе место по популярности.

В отчете указано, что в 2023 году рынок товаров и услуг для животных в гривневом эквиваленте вырос на 27,3% по сравнению с предыдущим годом.

Рынок товаров и услуг для домашних животных в Украине делится на пять основных сегментов. Наибольшую долю занимают производители и дистрибьюторы кормов и лакомств, за ними следуют зоомагазины, ветеринарные клиники и аптеки, а также производители аксессуаров, игрушек и одежды для животных.

Супермаркеты остаются самым популярным каналом для покупки кормов — их выбирают 40,58% владельцев животных. На втором месте — небольшие сети магазинов, которыми пользуются 36,2% хозяев. Минимаркеты также играют значительную роль, ведь 34,52% владельцев отдают предпочтение именно им, что превышает средний мировой показатель.

По оценкам ключевых участников рынка, в 2024 году потребление кормов в Украине выросло на 9–14%, а сегмент постепенно движется к премиализации. Премиальные и суперпремиальные корма формируют более 70% рынка в денежном выражении, а лакомства для животных демонстрируют стабильный рост в пределах этого сегмента.

В то же время продажи аксессуаров, а также товаров для птиц и грызунов снизились, что объясняется выездом за границу значительной части владельцев мелких животных, отмечается в отчете.

деньги животные

