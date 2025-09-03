Зеленський та європейські лідери 4 вересня проведуть телефонну розмову з Трампом, – Єлисейський палац

4 вересня відбудеться телефонна розмова Володимира Зеленського та лідерів Європи з Дональдом Трампом.

Президент України Володимир Зеленський, глава Франції Емманюель Макрон та інші європейські лідери 4 вересня проведуть телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляє Clash Report з посиланням на Єлисейський палац.

Наразі точний час розмови не відомий. Також не повідомляється, хто ще з лідерів ЄС візьме участь у розмові з очільником США.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський анонсував розмову з Дональдом Трампом. Лідери мають обговорити нові санкції проти РФ та посилення української ППО.

