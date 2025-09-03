Зеленский и европейские лидеры 4 сентября проведут телефонный разговор с Трампом, – Елисейский дворец

4 сентября состоится телефонный разговор Владимира Зеленского и лидеров Европы с Дональдом Трампом.

Президент Украины Владимир Зеленский, глава Франции Эммануэль Макрон и другие европейские лидеры 4 сентября проведут телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Clash Report со ссылкой на Елисейский дворец.

В настоящее время точное время разговора неизвестно. Также не сообщается, кто ещё из лидеров ЕС примет участие в беседе с главой США.

Напомним, ранее Владимир Зеленский анонсировал разговор с Дональдом Трампом. Лидеры планируют обсудить новые санкции против РФ и усиление украинской ПВО.

