КСУ перевірить конституційність законодавчих приписів щодо порядку касаційного перегляду судових рішень

Заявниця звернулася до КСУ з клопотанням перевірити на відповідність Конституції України частину четверту статті 394 Цивільного процесуального кодексу України.

Другий сенат КСУ 3 вересня на відкритій частині пленарного засідання у формі письмового провадження розглянув справу за конституційною скаргою Степанюк Наталії Павлівни щодо конституційності частини четвертої статті 394 Цивільного процесуального кодексу України (далі – Кодекс). Про це повідомив офіційний сайт КСУ.

Під час пленарного засідання суддя-доповідач у справі Олег Первомайський поінформував, що Степанюк Н.П. звернулася до Конституційного Суду України з клопотанням перевірити на відповідність Конституції України частину четверту статті 394 Кодексу, яка встановлює, що „у разі оскарження ухвали (крім ухвали, якою закінчено розгляд справи) суд може визнати касаційну скаргу необґрунтованою та відмовити у відкритті касаційного провадження, якщо правильне застосування норми права є очевидним і не викликає розумних сумнівів щодо її застосування чи тлумачення“.

Авторка клопотання вважає, що таке законодавче регулювання призводить до порушення прав гарантованих статтями 55 і 64 Конституції України та принципу верховенства права.

Зі змісту конституційної скарги та доданих до неї матеріалів убачається, що ТОВ „Цикл Фінанс“ у грудні 2023 року набуло права іпотекодержателя за договором іпотеки, укладеним у 2007 році між Степанюк Н.П. та АТ „Райффайзен Банк“. У липні 2024 року Товариство звернулося до суду з заявою про заміну стягувача у виконавчому провадженні стосовно боржника Степанюк Н.П. про звернення стягнення на квартиру, що належить їй на праві власності.

Хмельницький міськрайонний суд ухвалою від 30 вересня 2024 року відмовив у задоволенні заяви. Постановою від 2 грудня 2024 року Хмельницький апеляційний суд скасував це рішення та задовольнив заяву Товариства. У січні 2025 року Верховний Суд відмовив у відкритті касаційного провадження, пославшись на положення частини четвертої статті 394 Кодексу.

Суддя-доповідач також поінформував, що з метою забезпечення повного й об’єктивного розгляду справи та ухвалення Судом обґрунтованого рішення він направив запити до Правового департаменту Секретаріату Суду, органів державної влади, наукових установ, закладів вищої освіти, члена НКР Суду. Про зміст відповідей буде детально поінформовано суддів на закритій частині пленарного засідання.

Після дослідження матеріалів справи на відкритій частині пленарного засідання Суд перейшов до закритої частини для ухвалення рішення.

