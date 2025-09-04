Практика судов
  1. В Украине

КСУ проверит конституционность законодательных предписаний относительно порядка кассационного пересмотра судебных решений

11:48, 4 сентября 2025
Заявительница обратилась в КСУ с ходатайством проверить на соответствие Конституции Украины часть четвертую статьи 394 Гражданского процессуального кодекса Украины.
Второй сенат КСУ 3 сентября на открытой части пленарного заседания в форме письменного производства рассмотрел дело по конституционной жалобе Степанюк Натальи Павловны относительно конституционности части четвертой статьи 394 Гражданского процессуального кодекса Украины (далее – Кодекс). Об этом сообщил официальный сайт КСУ.

Во время пленарного заседания судья-докладчик по делу Олег Первомайский проинформировал, что Степанюк Н.П. обратилась в Конституционный Суд Украины с ходатайством проверить на соответствие Конституции Украины часть четвертую статьи 394 Кодекса, которая устанавливает, что «в случае обжалования определения (кроме определения, которым завершено рассмотрение дела) суд может признать кассационную жалобу необоснованной и отказать в открытии кассационного производства, если правильное применение нормы права является очевидным и не вызывает разумных сомнений относительно её применения или толкования».

Автор ходатайства считает, что такое законодательное регулирование приводит к нарушению прав, гарантированных статьями 55 и 64 Конституции Украины, а также принципа верховенства права.

Из содержания конституционной жалобы и приложенных к ней материалов усматривается, что ООО «Цикл Финанс» в декабре 2023 года приобрело права ипотекодержателя по договору ипотеки, заключенному в 2007 году между Степанюк Н.П. и АО «Райффайзен Банк». В июле 2024 года Общество обратилось в суд с заявлением о замене взыскателя в исполнительном производстве в отношении должника Степанюк Н.П. о обращении взыскания на квартиру, принадлежащую ей на праве собственности.

Хмельницкий горрайонный суд определением от 30 сентября 2024 года отказал в удовлетворении заявления. Постановлением от 2 декабря 2024 года Хмельницкий апелляционный суд отменил это решение и удовлетворил заявление Общества. В январе 2025 года Верховный Суд отказал в открытии кассационного производства, сославшись на положения части четвертой статьи 394 Кодекса.

Судья-докладчик также проинформировал, что с целью обеспечения полного и объективного рассмотрения дела и принятия Судом обоснованного решения он направил запросы в Правовой департамент Секретариата Суда, органы государственной власти, научные учреждения, высшие учебные заведения, члена НКР Суда. О содержании ответов будет подробно проинформировано судей на закрытой части пленарного заседания.

После изучения материалов дела на открытой части пленарного заседания Суд перешел к закрытой части для принятия решения.

Психиатрические учреждения не смогут ставить перед судом вопрос об ограничении дееспособности психически больного лица — депутаты поддержали законопроект

Верховная Рада поддержала законопроект, которым депутаты предлагают лишить психиатрические учреждения права ставить перед судом вопрос об ограничении дееспособности больного лица, а также разрешить недееспособным лицам и их адвокатам увольнять опекунов.

Верховная Рада поддержала законопроект о возвращении военных из СЗЧ на службу без уголовной ответственности

Документ предусматривает новые условия освобождения от уголовной ответственности для военнослужащих, которые самовольно оставили часть или место службы, но вернулись до 30 августа.

Течение остановленных на время военного положения сроков исковой давности в Гражданском кодексе возобновлено – вступил в силу закон

4 сентября вступили в силу изменения в Гражданский кодекс, которыми отменена остановка течения исковой давности, которая была введена на время военного состояния.

Проверки игорного бизнеса до сих пор не возобновлены, а тендер на создание системы онлайн-мониторинга объявлен лишь 2 сентября — Даниил Гетманцев

Плановые и внеплановые проверки игорного бизнеса остановлены, а система онлайн-мониторинга до сих пор не создана — в Раде раскритиковали Минцифры и PlayCity.

Верховная Рада приняла постановление о возвращении прямых трансляций заседаний парламента

В постановлении говорится, что оно принимается с целью обеспечения прямых трансляций открытых заседаний Верховной Рады парламентским телеканалом «Рада».

