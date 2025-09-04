КСУ проверит конституционность законодательных предписаний относительно порядка кассационного пересмотра судебных решений

Заявительница обратилась в КСУ с ходатайством проверить на соответствие Конституции Украины часть четвертую статьи 394 Гражданского процессуального кодекса Украины.

Второй сенат КСУ 3 сентября на открытой части пленарного заседания в форме письменного производства рассмотрел дело по конституционной жалобе Степанюк Натальи Павловны относительно конституционности части четвертой статьи 394 Гражданского процессуального кодекса Украины (далее – Кодекс). Об этом сообщил официальный сайт КСУ.

Во время пленарного заседания судья-докладчик по делу Олег Первомайский проинформировал, что Степанюк Н.П. обратилась в Конституционный Суд Украины с ходатайством проверить на соответствие Конституции Украины часть четвертую статьи 394 Кодекса, которая устанавливает, что «в случае обжалования определения (кроме определения, которым завершено рассмотрение дела) суд может признать кассационную жалобу необоснованной и отказать в открытии кассационного производства, если правильное применение нормы права является очевидным и не вызывает разумных сомнений относительно её применения или толкования».

Автор ходатайства считает, что такое законодательное регулирование приводит к нарушению прав, гарантированных статьями 55 и 64 Конституции Украины, а также принципа верховенства права.

Из содержания конституционной жалобы и приложенных к ней материалов усматривается, что ООО «Цикл Финанс» в декабре 2023 года приобрело права ипотекодержателя по договору ипотеки, заключенному в 2007 году между Степанюк Н.П. и АО «Райффайзен Банк». В июле 2024 года Общество обратилось в суд с заявлением о замене взыскателя в исполнительном производстве в отношении должника Степанюк Н.П. о обращении взыскания на квартиру, принадлежащую ей на праве собственности.

Хмельницкий горрайонный суд определением от 30 сентября 2024 года отказал в удовлетворении заявления. Постановлением от 2 декабря 2024 года Хмельницкий апелляционный суд отменил это решение и удовлетворил заявление Общества. В январе 2025 года Верховный Суд отказал в открытии кассационного производства, сославшись на положения части четвертой статьи 394 Кодекса.

Судья-докладчик также проинформировал, что с целью обеспечения полного и объективного рассмотрения дела и принятия Судом обоснованного решения он направил запросы в Правовой департамент Секретариата Суда, органы государственной власти, научные учреждения, высшие учебные заведения, члена НКР Суда. О содержании ответов будет подробно проинформировано судей на закрытой части пленарного заседания.

После изучения материалов дела на открытой части пленарного заседания Суд перешел к закрытой части для принятия решения.

