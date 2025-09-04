Практика судів
35 країн коаліції рішучих представили гарантії безпеки для України, – Макрон

18:22, 4 вересня 2025
Макрон підтвердив військово-політичні зобов’язання коаліції з 35 країн.
Фото: REUTERS
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що «коаліція рішучих», до якої входять 35 країн, представила політичну та військову пропозицію щодо надання Україні гарантій безпеки.

«З самого початку ми стверджували, що переговори можливі лише за умови надання дуже сильних гарантій безпеки українцям, і якщо це є умовою для припинення вогню, мирної угоди або перемир'я. І я хочу сказати це тут сьогодні, після зобов'язань, взятих у Вашингтоні в середині серпня присутніми європейцями, а потім залучення всієї коаліції охочих», – зазначив Макрон.

За його словами, начальники штабів і міністри оборони країн «коаліції рішучих» провели інтенсивну роботу у тісній координації зі Сполученими Штатами та НАТО. «я хочу сказати це тут сьогодні, після зобов'язань, взятих у Вашингтоні в середині серпня присутніми європейцями, а потім залучення всієї коаліції охочих», – додав президент Франції.

Макрон підкреслив, що головна мета – гарантувати, що під час переговорів не буде обмежень щодо чисельності чи боєздатності української армії. «Ми виступаємо і будемо захищати до кінця. Саме тому ми надали собі засоби для відбудови української армії, щоб вона могла не лише відбити будь-який новий напад, але й стримати Росію від будь-якої подальшої агресії», – заявив він.

Французький лідер назвав зміцнення армії першим і найважливішим стовпом гарантій безпеки. «Саме тому ми зібрали внески від усіх країн. Другим елементом цих гарантій миру та безпеки є те, що ми називаємо силами безпеки», – додав Макрон.

Франція Емманюель Макрон

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

