35 стран коалиции решительных представили гарантии безопасности для Украины, – Макрон

18:22, 4 сентября 2025
Макрон подтвердил военно-политические обязательства коалиции из 35 стран.
Фото: REUTERS
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что «коалиция решительных», в которую входят 35 стран, представила политическое и военное предложение по предоставлению Украине гарантий безопасности.

«С самого начала мы утверждали, что переговоры возможны только при условии предоставления очень сильных гарантий безопасности украинцам, и если это является условием для прекращения огня, мирного соглашения или перемирия. И я хочу сказать это здесь сегодня, после обязательств, взятых в Вашингтоне в середине августа присутствующими европейцами, а затем привлечения всей коалиции желающих», – отметил Макрон.

По его словам, начальники штабов и министры обороны стран «коалиции решительных» провели интенсивную работу в тесной координации с Соединенными Штатами и НАТО. «Я хочу сказать это здесь сегодня, после обязательств, взятых в Вашингтоне в середине августа присутствующими европейцами, а затем привлечения всей коалиции желающих», – добавил президент Франции.

Макрон подчеркнул, что главная цель – гарантировать, что во время переговоров не будет ограничений по численности или боеспособности украинской армии. «Мы выступаем и будем защищать до конца. Именно поэтому мы предоставили себе средства для восстановления украинской армии, чтобы она могла не только отразить любое новое нападение, но и удержать Россию от любой дальнейшей агрессии», – заявил он.

Французский лидер назвал укрепление армии первым и важнейшим столпом гарантий безопасности. «Именно поэтому мы собрали взносы от всех стран. Вторым элементом этих гарантий мира и безопасности является то, что мы называем силами безопасности», – добавил Макрон.

Франция Эмманюэль Макрон

