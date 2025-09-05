Практика судів
  1. В Україні

На Львівщині викрито суддю на одержанні хабаря та недекларуванні майна на 7,5 млн грн — прокуратура

12:29, 5 вересня 2025
У прокуратурі заявили, що підозрюваний суддя погодився за грошову винагороду вплинути на службових осіб ТЦК для звільнення від мобілізації свого двоюрідного брата.
На Львівщині викрито суддю на одержанні хабаря та недекларуванні майна на 7,5 млн грн — прокуратура
Фото: lviv.gp.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Львівщині прокурори повідомили про підозру судді одного з районних судів області за фактом одержання неправомірної вигоди та декларуванні недостовірної інформації. Про це повідомила Львівська обласна прокуратура.

За даними порталу Zaxid.net та видання Lviv.media, йдеться про суддю Личаківського райсуду Львова Юрія Білоуса.

За даним слідства, підозрюваний суддя, використовуючи своє службове становище, погодився за грошову винагороду вплинути на службових осіб РТЦК та СП Львівської області для звільнення від мобілізації свого двоюрідного брата, якого в червні цього року було туди доставлено.

«Задокументовано, що племінниця судді передала йому неправомірну вигоду в розмірі 8 тис. доларів США (понад 330 тис. грн за курсом НБУ) для вирішення цього питання із службовими особами  РТЦК та СП. Використовуючи свої зв’язки, суддя забезпечив звільнення свого родича з приміщення територіального центру без прийняття рішення щодо його мобілізації до лав ЗСУ та особисто доставив його до міста Львова», - заявили у прокуратурі.

У відомстві зазначають, що в межах даного кримінального провадження також розслідуються факти можливого одержання неправомірної вигоди службовими особами районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Львівської області.

«Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено факти внесення суддею завідомо недостовірних відомостей до щорічної декларації за 2024 рік  щодо майна своєї родини, які відрізняються від достовірних на загальну суму понад 7,5 млн. грн», - додали у прокуратурі.

На даний час проводяться слідчі дії, з метою виявлення та вилучення речових доказів.

У разі доведення вини, підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.   

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суддя прокуратура Львів ТЦК мобілізація

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Судді Личаківського райсуду Львова Юрію Білоусу вручили підозру за фактами хабаря та недекларування майна на 7,5 млн грн

Використовуючи свої зв’язки, суддя забезпечив звільнення свого родича з приміщення ТЦК без прийняття рішення щодо його мобілізації до лав ЗСУ та особисто доставив його до Львова – Офіс Генпрокурора.

«Правосуддя – це не феєрверк, а КПК є демократичним» – у ВАКС пояснили, чому деякі справи слухаються в Антикорупційному суді роками

У ВАКС повідомили, що судді не повинні «бігати та розшукувати обвинувачених та їх захисників».

Нотаріуси будуть подавати дані податковій про посвідчені договори купівлі-продажу за новими правилами — підписано закон

Закон вносить зміни до Податкового кодексу щодо порядку подання нотаріусами інформації до контролюючих органів про посвідчені договори.

Верховний Суд пояснив умови призначення пенсії дружині зниклого безвісти військовослужбовця у зв'язку з втратою годувальника

Дружина зниклого безвісти військовослужбовця звернулася до територіального органу Пенсійного фонду із заявою про призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника, але отримала відмову у призначенні пенсії, мотивовану тим, що витяг з ЄРДР, у якому зазначена дата реєстрації провадження 11 червня 2024 року, датований 21 червня 2024 року.

Хто буде відбирати суддів Спеціалізованого окружного адміністративного суду та його апеляційної інстанції – іноземні експерти та що про них відомо

Більшість іноземних експертів добре відома в Україні, однак до результатів їх діяльності є питання.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Соболєв
    Сергій Соболєв
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Вікторія Мацедонська
    Вікторія Мацедонська
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді