На Львівщині викрито суддю на одержанні хабаря та недекларуванні майна на 7,5 млн грн — прокуратура

У прокуратурі заявили, що підозрюваний суддя погодився за грошову винагороду вплинути на службових осіб ТЦК для звільнення від мобілізації свого двоюрідного брата.

Фото: lviv.gp.gov.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Львівщині прокурори повідомили про підозру судді одного з районних судів області за фактом одержання неправомірної вигоди та декларуванні недостовірної інформації. Про це повідомила Львівська обласна прокуратура.

За даними порталу Zaxid.net та видання Lviv.media, йдеться про суддю Личаківського райсуду Львова Юрія Білоуса.

За даним слідства, підозрюваний суддя, використовуючи своє службове становище, погодився за грошову винагороду вплинути на службових осіб РТЦК та СП Львівської області для звільнення від мобілізації свого двоюрідного брата, якого в червні цього року було туди доставлено.

«Задокументовано, що племінниця судді передала йому неправомірну вигоду в розмірі 8 тис. доларів США (понад 330 тис. грн за курсом НБУ) для вирішення цього питання із службовими особами РТЦК та СП. Використовуючи свої зв’язки, суддя забезпечив звільнення свого родича з приміщення територіального центру без прийняття рішення щодо його мобілізації до лав ЗСУ та особисто доставив його до міста Львова», - заявили у прокуратурі.

У відомстві зазначають, що в межах даного кримінального провадження також розслідуються факти можливого одержання неправомірної вигоди службовими особами районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Львівської області.

«Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено факти внесення суддею завідомо недостовірних відомостей до щорічної декларації за 2024 рік щодо майна своєї родини, які відрізняються від достовірних на загальну суму понад 7,5 млн. грн», - додали у прокуратурі.

На даний час проводяться слідчі дії, з метою виявлення та вилучення речових доказів.

У разі доведення вини, підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.