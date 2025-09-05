На Львовщине разоблачили судью на получении взятки и недекларировании имущества на 7,5 млн грн — прокуратура

В прокуратуре заявили, что подозреваемый судья согласился за денежное вознаграждение повлиять на должностных лиц ТЦК для освобождения от мобилизации своего двоюродного брата.

Фото: lviv.gp.gov.ua

На Львовщине прокуроры сообщили о подозрении судье одного из районных судов области по факту получения неправомерной выгоды и декларирования недостоверной информации. Об этом сообщила Львовская областная прокуратура.

По данным портала Zaxid.net и издания Lviv.media, речь идет о судье Лычаковского райсуда Львова Юрии Билоусе.

По данным следствия, подозреваемый судья, используя свое служебное положение, согласился за денежное вознаграждение повлиять на должностных лиц РТЦК и СП Львовской области для освобождения от мобилизации своего двоюродного брата, которого в июне этого года туда доставили.

«Задокументировано, что племянница судьи передала ему неправомерную выгоду в размере 8 тыс. долларов США (более 330 тыс. грн по курсу НБУ) для решения этого вопроса с должностными лицами РТЦК и СП. Используя свои связи, судья обеспечил освобождение своего родственника из помещения территориального центра без принятия решения о его мобилизации в ряды ВСУ и лично доставил его в город Львов», — заявили в прокуратуре.

В ведомстве отмечают, что в рамках данного уголовного производства также расследуются факты возможного получения неправомерной выгоды должностными лицами районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Львовской области.

«Кроме этого, в ходе досудебного расследования установлены факты внесения судьей заведомо недостоверных сведений в ежегодную декларацию за 2024 год относительно имущества своей семьи, которые отличаются от достоверных на общую сумму более 7,5 млн грн», — добавили в прокуратуре.

В настоящее время проводятся следственные действия с целью выявления и изъятия вещественных доказательств.

В случае доказательства вины подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

