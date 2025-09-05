Мобільні оператори мають забезпеити 4G-покриття на дорогах України – Федоров

Федоров обговорив із телеком-компаніями розвиток зв’язку та плани до 2030 року.

Мобільні оператори України зобов’язалися забезпечити покриття міжнародних і національних доріг 4G-зв’язком до кінця 2026 року, а також розпочали низку проєктів для покращення зв’язку на залізниці. Про це заявив перший віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

За словами Федорова, ці питання обговорювалися під час зустрічі з керівниками провідних телеком-операторів України – Kyivstar, lifecell і Vodafone. Окрім цього, учасники зустрічі розглянули плани розвитку телекомунікаційних мереж, зокрема стратегічну мету – забезпечити якісним мобільним зв’язком 98% населення України до 2030 року.

Домовлено, що керівники компаній прискорять інвестиції у розвиток власних мереж, щоб гарантувати абонентам стабільне та якісне покриття. «Попри всі виклики повномасштабної війни, оператори продовжують постійно працювати: розширюють покриття, будують нові вежі, залучають інвестиції, забезпечують сталість мереж під час знеструмлень та відновлюють їх після обстрілів», – підкреслив Федоров.

