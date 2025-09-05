Мобильные операторы должны обеспечить 4G-покрытие на дорогах Украины – Федоров

Федоров обсудил с телеком-компаниями развитие связи и планы до 2030 года.

Мобильные операторы Украины обязались обеспечить покрытие международных и национальных дорог 4G-связью до конца 2026 года, а также начали ряд проектов по улучшению связи на железной дороге. Об этом заявил первый вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

По словам Федорова, эти вопросы обсуждались во время встречи с руководителями ведущих телеком-операторов Украины – Kyivstar, lifecell и Vodafone. Кроме этого, участники встречи рассмотрели планы развития телекоммуникационных сетей, в частности стратегическую цель – обеспечить качественной мобильной связью 98% населения Украины до 2030 года.

Договорено, что руководители компаний ускорят инвестиции в развитие собственных сетей, чтобы гарантировать абонентам стабильное и качественное покрытие. «Несмотря на все вызовы полномасштабной войны, операторы продолжают постоянно работать: расширяют покрытие, строят новые башни, привлекают инвестиции, обеспечивают стабильность сетей во время отключений электроэнергии и восстанавливают их после обстрелов», – подчеркнул Федоров.

