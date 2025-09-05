Практика судів
Україна увійшла до ТОП-10 Глобального індексу прийняття криптовалют

17:09, 5 вересня 2025
Chainalysis відзначає зростання популярності криптовалют в Україні.
Україна посіла десяте місце у Глобальному індексі прийняття криптовалют (The 2025 Global Adoption Index), опублікованому компанією Chainalysis.

Цей звіт є шостим щорічним дослідженням Chainalysis, яке аналізує ончейн та оффчейн дані для визначення країн-лідерів у впровадженні криптовалют на рівні громад. Дослідження відображає, як населення різних країн використовує цифрові валюти.

«У 2025 році Азійсько-Тихоокеанський регіон ще більше укріпив свій статус глобального центру активності в галузі криптовалют, очолюваний Індією, Пакистаном та В’єтнамом, населення яких сприяло широкій адаптації як централізованих, так і децентралізованих послуг», – зазначається у звіті.

Північна Америка піднялася на друге місце серед регіонів завдяки сприятливому регуляторному середовищу, зокрема схваленню спотових ETF на біткойн і чітким інституційним рамкам, які сприяють легітимізації та прискоренню участі в криптовалютному ринку через традиційні фінансові канали.

Глобальний індекс прийняття криптовалют формується на основі чотирьох підіндексів, кожен із яких оцінює використання різних типів криптовалютних послуг у країнах. Дослідження охоплює 151 країну, для яких є достатньо даних за кожним підіндексом. Ранжування країн здійснюється з урахуванням їхнього населення та купівельної спроможності. Для кожної країни обчислюють геометричне середнє рейтингу за всіма підіндексами, після чого нормалізують отримане значення в діапазоні від 0 до 1, щоб визначити загальний рейтинг. Чим ближче оцінка країни до 1, тим вищий її рейтинг.

Загальний рейтинг України в індексі становить 8 балів. За окремими підіндексами країна отримала:

  • 4 бали за отримані значення централізованого обслуговування роздрібної торгівлі;
  • 6 балів за отримані значення централізованого сервісу;
  • 8 балів за отримані значення децентралізованих фінансів (DeFi);
  • 6 балів за отримані значення централізованої інституційної служби.

криптовалюта

