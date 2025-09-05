Украина вошла в ТОП-10 Глобального индекса принятия криптовалют

Chainalysis отмечает рост популярности криптовалют в Украине.

Украина заняла десятое место в Глобальном индексе принятия криптовалют (The 2025 Global Adoption Index), опубликованном компанией Chainalysis.

Этот отчет является шестым ежегодным исследованием Chainalysis, которое анализирует ончейн и оффчейн данные для определения стран-лидеров во внедрении криптовалют на уровне общин. Исследование отражает, как население разных стран использует цифровые валюты.

«В 2025 году Азиатско-Тихоокеанский регион еще больше укрепил свой статус глобального центра активности в области криптовалют, возглавляемый Индией, Пакистаном и Вьетнамом, население которых способствовало широкой адаптации как централизованных, так и децентрализованных услуг», — отмечается в отчете.

Северная Америка поднялась на второе место среди регионов благодаря благоприятной регуляторной среде, в частности одобрению спотовых ETF на биткойн и четким институциональным рамкам, которые способствуют легитимизации и ускорению участия в криптовалютном рынке через традиционные финансовые каналы.

Глобальный индекс принятия криптовалют формируется на основе четырех субиндексов, каждый из которых оценивает использование различных типов криптовалютных услуг в странах. Исследование охватывает 151 страну, для которых имеется достаточно данных по каждому субиндексу. Ранжирование стран осуществляется с учетом их населения и покупательной способности. Для каждой страны вычисляют геометрическое среднее рейтинга по всем субиндексам, после чего нормализуют полученное значение в диапазоне от 0 до 1, чтобы определить общий рейтинг. Чем ближе оценка страны к 1, тем выше ее рейтинг.

Общий рейтинг Украины в индексе составляет 8 баллов. По отдельным субиндексам страна получила:

4 балла за полученные значения централизованного обслуживания розничной торговли;

6 баллов за полученные значения централизованного сервиса;

8 баллов за полученные значения децентрализованных финансов (DeFi);

6 баллов за полученные значения централизованной институциональной службы.

