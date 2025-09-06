Українці побачать «Кривавий Місяць» – коли дивитися унікальне явище

Повне місячне затемнення триватиме 82 хвилини та буде видимим у Європі.

У ніч із неділі на понеділок, 8 вересня, українці зможуть спостерігати повне місячне затемнення, яке триватиме 82 хвилини. Про це повідомило видання Space.com.

Це друге повне місячне затемнення у 2025 році, під час якого Місяць набуде криваво-червоного відтінку. Явище буде видимим у небі над Азією, Австралією, Африкою та Європою, включаючи Україну. Загалом «Кривавий Місяць» можна буде спостерігати протягом 82 хвилин.

На відміну від сонячних затемнень, місячне затемнення безпечно спостерігати неозброєним оком. Єдиними регіонами, які не побачать цього явища, будуть Північна та Південна Америки.

Наступне повне місячне затемнення відбудеться 2–3 березня 2026 року і буде доступним для спостереження в Азії, Австралії та Північній Америці.

