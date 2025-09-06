Практика судів
  1. В Україні

Українці побачать «Кривавий Місяць» – коли дивитися унікальне явище

07:36, 6 вересня 2025
Повне місячне затемнення триватиме 82 хвилини та буде видимим у Європі.
Українці побачать «Кривавий Місяць» – коли дивитися унікальне явище
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У ніч із неділі на понеділок, 8 вересня, українці зможуть спостерігати повне місячне затемнення, яке триватиме 82 хвилини. Про це повідомило видання Space.com.

Це друге повне місячне затемнення у 2025 році, під час якого Місяць набуде криваво-червоного відтінку. Явище буде видимим у небі над Азією, Австралією, Африкою та Європою, включаючи Україну. Загалом «Кривавий Місяць» можна буде спостерігати протягом 82 хвилин.

На відміну від сонячних затемнень, місячне затемнення безпечно спостерігати неозброєним оком. Єдиними регіонами, які не побачать цього явища, будуть Північна та Південна Америки.

Наступне повне місячне затемнення відбудеться 2–3 березня 2026 року і буде доступним для спостереження в Азії, Австралії та Північній Америці.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

космос

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Суддям необхідно підвищити розмір суддівської винагороди, тому що інфляція «з’їдає» дохід суддів – Станіслав Кравченко

Питання відповідності розміру суддівської винагороди реаліям сьогодення 12 вересня розгляне Пленум Верховного Суду.

Військових не зможуть звільнити по малозначності за необережне пошкодження військового майна – комітет рекомендував законопроект

Законопроект передбачає, що за військові адміністративні правопорушення не зможуть звільнити по малозначності.

Хто буде відбирати суддів Спеціалізованого окружного адміністративного суду та його апеляційної інстанції – іноземні експерти та що про них відомо

Більшість іноземних експертів добре відома в Україні, однак до результатів їх діяльності є питання.

Начальник обласного ТЦК буде відповідати за погодження масових заходів у Тернопільській області

За погодження мітингів, походів, демонстрацій та інших масових заходів у Тернопільській області буде відповідати начальник обласного ТЦК – обласна держадміністрація.

Судді Личаківського райсуду Львова Юрію Білоусу вручили підозру за фактами хабаря та недекларування майна на 7,5 млн грн

Використовуючи свої зв’язки, суддя забезпечив звільнення свого родича з приміщення ТЦК без прийняття рішення щодо його мобілізації до лав ЗСУ та особисто доставив його до Львова – Офіс Генпрокурора.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ігор Артеменко
    Ігор Артеменко
    голова Одеського апеляційного суду
  • Роман Брильовський
    Роман Брильовський
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Оксана Карп'як
    Оксана Карп'як
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Надія Ковальчук
    Надія Ковальчук
    суддя Рівненського апеляційного суду
  • Віталій Амельохін
    Віталій Амельохін
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва