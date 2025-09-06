Практика судов
Украинцы увидят «Кровавую Луну» – когда смотреть уникальное явление

07:36, 6 сентября 2025
Полное лунное затмение продлится 82 минуты и будет видно в Европе.
Украинцы увидят «Кровавую Луну» – когда смотреть уникальное явление
В ночь с воскресенья на понедельник, 8 сентября, украинцы смогут наблюдать полное лунное затмение, которое продлится 82 минуты. Об этом сообщило издание Space.com.

Это второе полное лунное затмение в 2025 году, во время которого Луна приобретет кроваво-красный оттенок. Явление будет видно в небе над Азией, Австралией, Африкой и Европой, включая Украину. В целом «Кровавую Луну» можно будет наблюдать в течение 82 минут.

В отличие от солнечных затмений, лунное затмение безопасно наблюдать невооруженным глазом. Единственными регионами, которые не увидят этого явления, будут Северная и Южная Америки.

Следующее полное лунное затмение произойдет 2–3 марта 2026 года и будет доступно для наблюдения в Азии, Австралии и Северной Америке.

космос

