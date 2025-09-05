Бюджет-2026, підготовка до зими та підтримка звільнених з полону — Свириденко назвала ключові пріоритети Уряду

Юлія Свириденко окреслила три ключові пріоритети Уряду.

Урядова команда на Конгресі місцевих та регіональних рад в Ужгороді окреслила основні напрями роботи, серед яких — формування держбюджету-2026, сталий опалювальний сезон та соціальний захист звільнених з російського полону. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

Держбюджет-2026. Головним пріоритетом залишається оборона. У проєкті передбачено також 36,5 млрд грн для підтримки громад, 120 млрд грн на освіту — зокрема будівництво укриттів у школах та садках і безоплатне харчування, а також 15 млрд грн на житло для переселенців.

Підготовка до зими. Стан готовності інфраструктури вже перевищує 80%. До опалювального сезону підготовлено 115 тис. житлових будинків і майже 22 тис. об’єктів соціальної сфери. Для 238 прифронтових громад із населенням 6,6 млн осіб передбачено цільову підтримку: 19 400 грн на дрова та компенсацію 100 кВт/год електроенергії щомісяця для домогосподарств.

Підтримка звільнених з полону. Уряд розширив програму медичних оглядів, реабілітації та допомоги з оформленням документів. В усіх закладах відновлення працюють спеціалісти із супроводу. Крім того, увага зосереджена на навчанні, перекваліфікації, працевлаштуванні ветеранів і розвитку ветеранського підприємництва. Незабаром буде презентована державна платформа з усіма доступними можливостями, а вже нині у «Дії» працює сервіс Ветеран Pro.

«Навіть під час війни маємо забезпечувати гідний рівень життя для українців. Це можливо лише спільними зусиллями уряду, місцевої влади, бізнесу і суспільства», — підсумувала Свириденко.

