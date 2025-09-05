Практика судів
  1. В Україні

Бюджет-2026, підготовка до зими та підтримка звільнених з полону — Свириденко назвала ключові пріоритети Уряду

19:52, 5 вересня 2025
Юлія Свириденко окреслила три ключові пріоритети Уряду.
Бюджет-2026, підготовка до зими та підтримка звільнених з полону — Свириденко назвала ключові пріоритети Уряду
Урядова команда на Конгресі місцевих та регіональних рад в Ужгороді окреслила основні напрями роботи, серед яких — формування держбюджету-2026, сталий опалювальний сезон та соціальний захист звільнених з російського полону. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

Держбюджет-2026. Головним пріоритетом залишається оборона. У проєкті передбачено також 36,5 млрд грн для підтримки громад, 120 млрд грн на освіту — зокрема будівництво укриттів у школах та садках і безоплатне харчування, а також 15 млрд грн на житло для переселенців.

Підготовка до зими. Стан готовності інфраструктури вже перевищує 80%. До опалювального сезону підготовлено 115 тис. житлових будинків і майже 22 тис. об’єктів соціальної сфери. Для 238 прифронтових громад із населенням 6,6 млн осіб передбачено цільову підтримку: 19 400 грн на дрова та компенсацію 100 кВт/год електроенергії щомісяця для домогосподарств.

Підтримка звільнених з полону. Уряд розширив програму медичних оглядів, реабілітації та допомоги з оформленням документів. В усіх закладах відновлення працюють спеціалісти із супроводу. Крім того, увага зосереджена на навчанні, перекваліфікації, працевлаштуванні ветеранів і розвитку ветеранського підприємництва. Незабаром буде презентована державна платформа з усіма доступними можливостями, а вже нині у «Дії» працює сервіс Ветеран Pro.

«Навіть під час війни маємо забезпечувати гідний рівень життя для українців. Це можливо лише спільними зусиллями уряду, місцевої влади, бізнесу і суспільства», — підсумувала Свириденко.

уряд держбюджет опалення Юлія Свириденко

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
