Бюджет-2026, подготовка к зиме и поддержка освобожденных из плена — Свириденко назвала ключевые приоритеты Правительства

Юлия Свириденко обозначила три ключевых приоритета правительства.

Правительственная команда на Конгрессе местных и региональных советов в Ужгороде обозначила основные направления работы, среди которых — формирование госбюджета-2026, стабильный отопительный сезон и социальная защита освобожденных из российского плена. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Госбюджет-2026. Главным приоритетом остается оборона. В проекте также предусмотрено 36,5 млрд грн для поддержки общин, 120 млрд грн на образование — в частности строительство укрытий в школах и детсадах и бесплатное питание, а также 15 млрд грн на жилье для переселенцев.

Подготовка к зиме. Состояние готовности инфраструктуры уже превышает 80%. К отопительному сезону подготовлено 115 тыс. жилых домов и почти 22 тыс. объектов социальной сферы. Для 238 прифронтовых общин с населением 6,6 млн человек предусмотрена целевая поддержка: 19 400 грн на дрова и компенсация 100 кВт/ч электроэнергии ежемесячно для домохозяйств.

Поддержка освобожденных из плена. Правительство расширило программу медицинских осмотров, реабилитации и помощи с оформлением документов. Во всех учреждениях восстановления работают специалисты по сопровождению. Кроме того, внимание сосредоточено на обучении, переквалификации, трудоустройстве ветеранов и развитии ветеранского предпринимательства. Вскоре будет представлена государственная платформа со всеми доступными возможностями, а уже сейчас в «Дии» работает сервис Ветеран Pro.

«Даже во время войны мы должны обеспечивать достойный уровень жизни для украинцев. Это возможно только совместными усилиями правительства, местной власти, бизнеса и общества», — подвела итог Свириденко.

