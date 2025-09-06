У Чернігові засудили двох чоловіків, які підірвали банк, намагаючись викрасти 5,5 млн грн

Обвинувачені викопали під землею тунель, щоб проникнути до банківського сховища.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Чернігові двох чоловіків, які підірвали банк, намагаючись викрасти 5,5 млн грн, засуджено до 8 та 7 років ув’язнення. Про це повідомляє Чернігівська обласна прокуратура.

У суді доведено, що двоє жителів Запорізької та Миколаївської областей за попередньою змовою намагалися викрасти грошові кошти клієнтів банку, розташованого в місті Чернігові.

Так, із середини лютого 2024 року чоловіки періодично приїздили до міста, збирали детальну інформацію про розташування приміщення сховища, наявність засобів відеоспостереження, пожежної сигналізації, охоронних засобів та можливості проникнення до нього.

Обвинувачені завчасно викопали та укріпили під землею тунель з території дитячого навчального закладу до суміжного з банком підвального приміщення багатоповерхового будинку, де за допомогою ручних та ударних інструментів підготували отвір у стіні безпосередньо до приміщення сховища.

Зранку 6 травня чоловіки проникли всередину банку, де шляхом зламування орендованих індивідуальних банківських скриньок здійснювали пошук речей, грошових коштів громадян, намагаючись викрасти понад 5,5 млн грн.

Для прикриття зловмисники наповнили приміщення банку паливно-мастильними матеріалами через вентиляційний канал та влаштували пожежу, внаслідок чого стався вибух та руйнування будівлі.

У результаті пожежі та вибуху будівлі акціонерному банку заподіяно матеріальну шкоду у розмірі 5,5 млн грн.

Також під час обшуків місць проживання та приміщення гаража одного з обвинувачених виявлено та вилучено наркотичний засіб канабіс та згортки з грибами, які є особливо небезпечною писхотропною речовиною.

Зловмисників визнано винними у замаху на крадіжку в особливо великих розмірах, умисному знищенні та пошкодженні чужого майна, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, незаконному придбанні та зберіганні психотропних речовин, наркотичних засобів без мети збуту (ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 185, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194, ч. 2, 3 ст. 309 КК України).

Вироком суду одного зі зловмисників засуджено до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна, іншого – до 7 років 6 місяців з конфіскацією майна.

Наразі вирок суду не набрав законної сили.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.