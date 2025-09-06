В Чернигове осудили двух мужчин, которые подорвали банк, пытаясь похитить 5,5 млн грн

Обвиняемые выкопали под землей тоннель, чтобы проникнуть в банковское хранилище.

В Чернигове двух мужчин, которые подорвали банк, пытаясь похитить 5,5 млн грн, приговорили к 8 и 7 годам лишения свободы. Об этом сообщает Черниговская областная прокуратура.

В суде доказано, что двое жителей Запорожской и Николаевской областей по предварительному сговору пытались похитить денежные средства клиентов банка, расположенного в Чернигове.

Так, с середины февраля 2024 года мужчины периодически приезжали в город, собирали детальную информацию о расположении помещения хранилища, наличии средств видеонаблюдения, пожарной сигнализации, охранных систем и возможностях проникновения в него.

Обвиняемые заранее выкопали и укрепили под землей тоннель с территории детского учебного заведения в соседнее с банком подвальное помещение многоквартирного дома, где с помощью ручных и ударных инструментов подготовили отверстие в стене непосредственно в помещение хранилища.

Утром 6 мая мужчины проникли внутрь банка, где путем взлома арендованных индивидуальных банковских ячеек осуществляли поиск вещей и денежных средств граждан, пытаясь похитить более 5,5 млн грн.

Для сокрытия злоумышленники наполнили помещение банка горюче-смазочными материалами через вентиляционный канал и устроили пожар, в результате чего произошел взрыв и разрушение здания.

В результате пожара и взрыва зданию акционерного банка причинен материальный ущерб в размере 5,5 млн грн.

Также во время обысков мест проживания и помещения гаража одного из обвиняемых были обнаружены и изъяты наркотическое средство каннабис и свертки с грибами, которые являются особо опасным психотропным веществом.

Злоумышленники признаны виновными в покушении на кражу в особо крупных размерах, умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества, совершенном по предварительному сговору группой лиц, незаконном приобретении и хранении психотропных веществ, наркотических средств без цели сбыта (ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 185, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194, ч. 2, 3 ст. 309 УК Украины).

Приговором суда одного из злоумышленников приговорено к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества, другого — к 7 годам 6 месяцам с конфискацией имущества.

В настоящее время приговор суда не вступил в законную силу.

