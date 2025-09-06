Практика судов
  1. В Украине

В Чернигове осудили двух мужчин, которые подорвали банк, пытаясь похитить 5,5 млн грн

10:55, 6 сентября 2025
Обвиняемые выкопали под землей тоннель, чтобы проникнуть в банковское хранилище.
В Чернигове осудили двух мужчин, которые подорвали банк, пытаясь похитить 5,5 млн грн
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Чернигове двух мужчин, которые подорвали банк, пытаясь похитить 5,5 млн грн, приговорили к 8 и 7 годам лишения свободы. Об этом сообщает Черниговская областная прокуратура.

В суде доказано, что двое жителей Запорожской и Николаевской областей по предварительному сговору пытались похитить денежные средства клиентов банка, расположенного в Чернигове.

Так, с середины февраля 2024 года мужчины периодически приезжали в город, собирали детальную информацию о расположении помещения хранилища, наличии средств видеонаблюдения, пожарной сигнализации, охранных систем и возможностях проникновения в него.

Обвиняемые заранее выкопали и укрепили под землей тоннель с территории детского учебного заведения в соседнее с банком подвальное помещение многоквартирного дома, где с помощью ручных и ударных инструментов подготовили отверстие в стене непосредственно в помещение хранилища.

Утром 6 мая мужчины проникли внутрь банка, где путем взлома арендованных индивидуальных банковских ячеек осуществляли поиск вещей и денежных средств граждан, пытаясь похитить более 5,5 млн грн.

Для сокрытия злоумышленники наполнили помещение банка горюче-смазочными материалами через вентиляционный канал и устроили пожар, в результате чего произошел взрыв и разрушение здания.

В результате пожара и взрыва зданию акционерного банка причинен материальный ущерб в размере 5,5 млн грн.

Также во время обысков мест проживания и помещения гаража одного из обвиняемых были обнаружены и изъяты наркотическое средство каннабис и свертки с грибами, которые являются особо опасным психотропным веществом.

Злоумышленники признаны виновными в покушении на кражу в особо крупных размерах, умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества, совершенном по предварительному сговору группой лиц, незаконном приобретении и хранении психотропных веществ, наркотических средств без цели сбыта (ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 185, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194, ч. 2, 3 ст. 309 УК Украины).

Приговором суда одного из злоумышленников приговорено к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества, другого — к 7 годам 6 месяцам с конфискацией имущества.

В настоящее время приговор суда не вступил в законную силу.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

прокуратура Чернигов банк

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Граждане сами будут декларировать доходы от операций с криптовалютой и платить налоги — Гетманцев

Как отметил Даниил Гетманцев, рынок криптоактивов в Украине не может дальше жить «по правилам Дикого Запада».

Психиатрические учреждения не смогут ставить перед судом вопрос об ограничении дееспособности психически больного лица — депутаты поддержали законопроект

Верховная Рада поддержала законопроект, которым депутаты предлагают лишить психиатрические учреждения права ставить перед судом вопрос об ограничении дееспособности больного лица, а также разрешить недееспособным лицам и их адвокатам увольнять опекунов.

Если предприниматель действовал в рамках разъяснений налоговиков, это не будет считаться преступлением — комитет рекомендовал законопроект

Не будет считаться преступлением деяние лица, совершенное на основании разъяснений, предоставленных уполномоченными центральными органами исполнительной власти относительно порядка применения норм налогового или таможенного законодательства.

Должностных лиц, которые не являются на вызов Верховной Рады, будут штрафовать до 17 тысяч грн

Верховная Рада приняла закон, который позволяет принудительно доставлять должностных лиц на заседания временных следственных комиссий Верховной Рады, а также штрафовать их за неявку на пленарное заседание до 17 тысяч гривен.

Уважение к суду будут обеспечивать штрафами для участников процесса — Рада приняла закон

Верховная Рада приняла закон об обеспечении уважения к суду — его будут обеспечивать штрафами и взысканиями с участников процесса.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ігор Артеменко
    Ігор Артеменко
    голова Одеського апеляційного суду
  • Роман Брильовський
    Роман Брильовський
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Оксана Карп'як
    Оксана Карп'як
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Надія Ковальчук
    Надія Ковальчук
    суддя Рівненського апеляційного суду
  • Віталій Амельохін
    Віталій Амельохін
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва