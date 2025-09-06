Схема за $8,5 тисяч — на Черкащині затримали організатора переправлення військовозобов’язаних

48-річний чоловік організував схему виїзду військовозобов’язаних за межі України поза офіційними пунктами пропуску.

На Черкащині викрито організатора незаконного переправлення осіб через державний кордон. Про це повідомляє Черкаська обласна прокуратура.

За даними слідства, у серпні 2025 року 48-річний чоловік організував схему виїзду військовозобов’язаних за межі України поза офіційними пунктами пропуску.

Для реалізації злочинного плану він залучив водія та невстановлених осіб, які мали забезпечувати безперешкодний перетин кордону поблизу пунктів пропуску на території України.

Свої «послуги» чоловік оцінив у 8500 доларів.

Підозрюваний був затриманий правоохоронцями під час передачі частини коштів - 3500 доларів.

За клопотанням прокурорів йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

