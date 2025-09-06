Схема за $8,5 тысяч — в Черкасской области задержали организатора переправки военнообязанных

48-летний мужчина организовал схему выезда военнообязанных за пределы Украины вне официальных пунктов пропуска.

В Черкасской области разоблачен организатор незаконного переправления лиц через государственную границу. Об этом сообщает Черкасская областная прокуратура.

По данным следствия, в августе 2025 года 48-летний мужчина организовал схему выезда военнообязанных за пределы Украины вне официальных пунктов пропуска.

Для реализации преступного плана он привлёк водителя и неустановленных лиц, которые должны были обеспечивать беспрепятственное пересечение границы вблизи пунктов пропуска на территории Украины.

Свои «услуги» мужчина оценил в 8500 долларов.

Подозреваемый был задержан правоохранителями во время передачи части средств — 3500 долларов.

По ходатайству прокуроров ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

