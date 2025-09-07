Міноборони виступило проти посилення відповідальності військових за непокору

Відомство закликало доопрацювати законопроект про відповідальність військових.

Міністерство оборони виступило проти положень законопроекту №13452 щодо посилення відповідальності військових за непокору. У Міністерстві вважають, що запропоновані зміни фактично позбавляють суди можливості враховувати обставини справи та призначати м’якше покарання, перетворюючи процес на формальність.

Міноборони вважає, що законопроект №13452 потребує доопрацювання спільно з профільними комітетами ВРУ.

«Дисципліна у війську має ґрунтуватися не на покаранні, а на справедливості. Міністерство послідовно виступає за те, щоб військові, які сьогодні боронять нашу країну, могли захистити свої права», — зазначили у відомстві.

Нагадаємо, що раніше Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував до прийняття за основу законопроект 13452, за яким військовослужбовців не зможуть звільнити від адміністративної відповідальності по малозначності за необережне пошкодження військового майна, порушення правил несення бойового чергування, розпивання алкогольних напоїв та інші порушення, передбачені главою 13-Б КУпАП.

Раніше Уповноважена Президента з питань захисту прав військовослужбовців Ольга Решетилова вказала, що такі зміни позбавлять суди можливості під час винесення вироку врахувати всі обставини, фактично перетворюючи суддів на статистів.

