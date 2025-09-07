Минобороны выступило против усиления ответственности военнослужащих за неповиновение

Ведомство призвало доработать законопроект об ответственности военных.

Министерство обороны выступило против положений законопроекта №13452 относительно усиления ответственности военнослужащих за неповиновение. В Министерстве считают, что предложенные изменения фактически лишают суды возможности учитывать обстоятельства дела и назначать более мягкое наказание, превращая процесс в формальность.

Минобороны считает, что законопроект №13452 нуждается в доработке совместно с профильными комитетами ВРУ.

«Дисциплина в войсках должна основываться не на наказании, а на справедливости. Министерство последовательно выступает за то, чтобы военнослужащие, которые сегодня защищают нашу страну, могли отстаивать свои права», — отметили в ведомстве.

Напомним, что ранее Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал к принятию за основу законопроект 13452, согласно которому военнослужащих не смогут освободить от административной ответственности по малозначительности за неосторожное повреждение военного имущества, нарушение правил несения боевого дежурства, распитие алкогольных напитков и другие нарушения, предусмотренные главой 13-Б КУоАП.

Ранее Уполномоченная Президента по вопросам защиты прав военнослужащих Ольга Решетилова указала, что такие изменения лишат суды возможности при вынесении приговора учитывать все обстоятельства, фактически превращая судей в статистов.

