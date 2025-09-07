Практика судів
Атака на Київ: уже 20 поранених, пошуково-рятувальні роботи у Святошинському районі тривають

11:49, 7 вересня 2025
У Святошинському районі тривають пошуково-рятувальні роботи після нічного обстрілу.
Атака на Київ: уже 20 поранених, пошуково-рятувальні роботи у Святошинському районі тривають
Станом на 10:00 унаслідок нічної атаки РФ на Київ підтверджено загибель двох людей, серед яких дитина, ще 20 осіб отримали поранення. Про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко.

У ДСНС показали кадри з ліквідації наслідків обстрілу. Зокрема, у Святошинському районі в житловій дев’ятиповерхівці сталася пожежа, яку вже вдалося загасити.

Наразі пошуково-рятувальні роботи тривають. На місці працюють 54 рятувальники та 13 одиниць техніки.

Раніше начальник КМВА Тимур Ткаченко повідомляв, що у Святошинському районі безпілотники пошкодили багатоповерхівки. У 16-поверховому будинку зруйновані останні три поверхи, в іншій 9-поверхівці — часткові руйнування з 4 по 8 поверх. Там загинули двоє людей — мати та її тримісячний син. Батько дитини дістав важкі травми. В іншому будинку рятувальники врятували дев’ятьох мешканців.

Також у районі горіли автомобілі та дах дитячого садка. Пожежі вдалося ліквідувати.

У Дарницькому районі дрон пошкодив 4-поверховий будинок, зруйновано верхні поверхи. Щонайменше двоє людей отримали поранення.

У Печерському районі сталася пожежа в будівлі Уряду, а в Голосіївському зафіксовані вибиті вікна та уламки на відкритій місцевості.

