Атака на Киев: уже 20 раненых, поисково-спасательные работы в Святошинском районе продолжаются

11:49, 7 сентября 2025
В Святошинском районе продолжаются поисково-спасательные работы после ночного обстрела.
Атака на Киев: уже 20 раненых, поисково-спасательные работы в Святошинском районе продолжаются
По состоянию на 10:00 в результате ночной атаки РФ на Киев подтверждена гибель двух человек, среди которых ребенок, еще 20 человек получили ранения. Об этом сообщил начальник КГВА Тимур Ткаченко.

В ГСЧС показали кадры ликвидации последствий обстрела. В частности, в Святошинском районе в жилой девятиэтажке произошел пожар, который уже удалось потушить.

Сейчас поисково-спасательные работы продолжаются. На месте работают 54 спасателя и 13 единиц техники.

Ранее начальник КГВА Тимур Ткаченко сообщал, что в Святошинском районе беспилотники повредили многоэтажки. В 16-этажном доме разрушены последние три этажа, в другой 9-этажке — частичные разрушения с 4 по 8 этаж. Там погибли двое людей — мать и ее трехмесячный сын. Отец ребенка получил тяжелые травмы. В другом доме спасатели спасли девятерых жителей.

Также в районе горели автомобили и крыша детского сада. Пожары удалось ликвидировать.

В Дарницком районе дрон повредил 4-этажный дом, разрушены верхние этажи. По меньшей мере двое человек получили ранения.

В Печерском районе произошел пожар в здании Правительства, а в Голосеевском зафиксированы выбитые окна и обломки на открытой местности.

ГСЧС Киев война КГВА

