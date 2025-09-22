Мобілізований працівник зник безвісти: чи повинен роботодавець продовжувати зберігати за ним посаду і місце

Роботодавець зобов’язаний зберігати місце роботи та посаду за мобілізованим працівником навіть у випадку, якщо його визнано безвісти зниклим, — Держпраці.

Східне міжрегіональне управління Держпраці надало роз’яснення щодо гарантій для мобілізованих працівників, яких під час служби визнано безвісти зниклими.

Згідно зі статтею 119 Кодексу законів про працю, за військовослужбовцями під час особливого періоду зберігаються місце роботи та посада на підприємстві, в установі, організації чи у фізичної особи-підприємця. Це правило поширюється на мобілізованих, контрактників, резервістів, а також на тих, хто отримав поранення, перебуває на лікуванні, потрапив у полон або визнаний безвісти відсутнім.

Усі ці працівники отримують грошове забезпечення за рахунок Державного бюджету відповідно до закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».

Водночас гарантії не поширюються на осіб цивільного захисту, посадовців місцевого самоврядування після завершення строку їхніх повноважень, а також військовослужбовців, засуджених за злочини проти встановленого порядку несення служби.

Таким чином відповідно до ч. 3 ст. 119 КЗпП роботодавець має зберігати місце роботи і посаду за мобілізованим до його повернення (демобілізації).

Припинення трудових відносини у разі смерті працівника, визнання його судом безвісно відсутнім або оголошення померлим (якщо будуть надані документальні підтвердження одній з цих подій) здійснюється роботодавцем на підставі п. 8-2 ч. 1 ст. 36 КЗпП.

