Мобилизованный работник пропал без вести: должен ли работодатель продолжать сохранять за ним должность и место

Восточное межрегиональное управление Госслужбы по вопросам труда предоставило разъяснение относительно гарантий для мобилизованных работников, которые во время службы признаны пропавшими без вести.

Согласно статье 119 Кодекса законов о труде, за военнослужащими в период особого периода сохраняются место работы и должность на предприятии, в учреждении, организации или у физического лица-предпринимателя. Это правило распространяется на мобилизованных, контрактников, резервистов, а также на тех, кто получил ранения, находится на лечении, попал в плен или признан безвестно отсутствующим.

Все эти работники получают денежное обеспечение за счет Государственного бюджета в соответствии с законом «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей».

В то же время гарантии не распространяются на лиц гражданской защиты, должностных лиц местного самоуправления после завершения срока их полномочий, а также на военнослужащих, осужденных за преступления против установленного порядка несения службы.

Таким образом, в соответствии с ч. 3 ст. 119 КЗоТ работодатель обязан сохранять место работы и должность за мобилизованным до его возвращения (демобилизации).

Прекращение трудовых отношений в случае смерти работника, признания его судом безвестно отсутствующим или объявления умершим (если будут предоставлены документальные подтверждения одного из этих событий) осуществляется работодателем на основании п. 8-2 ч. 1 ст. 36 КЗоТ.

