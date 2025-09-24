У київських школах перевірили, як швидкісний інтернет впливає на навчання

У КМДА зазначають, що результати показали чіткий зв’язок між якістю Wi-Fi та академічними досягненнями школярів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міжнародна компанія Civitta провела масштабне дослідження в закладах освіти столиці, щоб з’ясувати, як доступ до якісного інтернету впливає на успішність учнів і організацію навчального процесу. Про результати повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

У дослідженні взяли участь понад 5 000 респондентів – учні, батьки та вчителі. Методологія включала онлайн-опитування, глибинні інтерв’ю та аналіз результатів із математики й української мови відповідно до міжнародних стандартів PISA.

Так, у КМДА зазначають, що результати показали чіткий зв’язок між якістю Wi-Fi та академічними досягненнями школярів:

учні зі шкіл із надійним інтернетом краще відвідують заняття, більш мотивовані й демонструють вищі результати;

76% школярів переконані, що Wi-Fi робить навчання цікавішим і зрозумілішим;

понад 70% відзначили зростання власної залученості;

23% учнів вважають, що відсутність інтернету знижує їхню зацікавленість у навчанні.

Найкращі результати навчання зафіксовані у школах, де швидкість з’єднання перевищує 100 Мбіт/с.

Доступ до стабільного інтернету відкриває можливості для впровадження інноваційних підходів – «перевернутого класу», змішаного навчання, використання адаптивних платформ і проєктних методів. Це сприяє розвитку критичного мислення та самостійності учнів.

«Дослідження показує, що якісний доступ до інтернету – це базова умова освітньої рівності. На основі отриманих результатів Департамент інформаційно-комунікаційних технологій уже формує рекомендації для міської політики у сфері цифрової освіти», – наголосив Мондриївський.

У подальшому планується розширити вибірку на школи з інших регіонів України. Це дозволить перевірити сталість виявлених тенденцій і запропонувати системні рекомендації для державної освітньої політики.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.