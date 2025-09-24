В киевских школах проверили, как скоростной интернет влияет на обучение

Международная компания Civitta провела масштабное исследование в учебных заведениях столицы, чтобы выяснить, как доступ к качественному интернету влияет на успеваемость учеников и организацию учебного процесса. О результатах сообщил заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский.
В исследовании приняли участие более 5 000 респондентов – ученики, родители и учителя. Методология включала онлайн-опросы, глубинные интервью и анализ результатов по математике и украинскому языку в соответствии с международными стандартами PISA.
Так, в КГГА отмечают, что результаты показали четкую связь между качеством Wi-Fi и академическими достижениями школьников:
Лучшие результаты обучения зафиксированы в школах, где скорость соединения превышает 100 Мбит/с.
Доступ к стабильному интернету открывает возможности для внедрения инновационных подходов – «перевернутого класса», смешанного обучения, использования адаптивных платформ и проектных методов. Это способствует развитию критического мышления и самостоятельности учеников.
«Исследование показывает, что качественный доступ к интернету – это базовое условие образовательного равенства. На основе полученных результатов Департамент информационно-коммуникационных технологий уже формирует рекомендации для городской политики в сфере цифрового образования», – подчеркнул Мондриевский.
В дальнейшем планируется расширить выборку на школы из других регионов Украины. Это позволит проверить устойчивость выявленных тенденций и предложить системные рекомендации для государственной образовательной политики.
