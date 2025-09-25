З 27 вересня змінюються правила реєстрації податкових накладних

З 27 вересня набувають чинності зміни до Порядку зупинення реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування в ЄРПН, затверджені постановою Уряду від 26 серпня 2025 року № 1048. Про це повідомила Державна податкова служба.
Мета новацій – зменшити кількість субʼєктів господарювання, які стикаються з блокуванням накладних, зробити правила прозорішими, допомогти бізнесу, який чесно працює, уникнути постійних ризиків блокування.
Основні зміни:
- Збільшено ліміти для безумовної реєстрації податкових накладних:
- Підвищуються пороги для операцій з невеликими сумами:
- Спрощено ознаки безумовної реєстрації податкових накладних за експортними операціями для підприємств, які працюють на територіях із загрозою боїв, але де активних боїв наразі немає.
- Удосконалено автоматичну реєстрацію - при автоматичній реєстрації податкових накладних / розрахунків коригування у разі:
- Удосконалено механізм автоматичного врахування таблиць даних платника податку.
- Змінено окремі показники позитивної податкової історії, зокрема:
- Змінено критерій ризиковості операцій щодо подання розрахунків коригування податкових зобов’язань при поверненні товару від неплатника ПДВ з 30 до 90 днів.
Також запроваджено додаткові запобіжники проти маніпуляцій із фінансовою звітністю щодо залишкової вартості основних засобів.
Як раніше писала «Судово-юридична газета», Кабінет Міністрів ухвалив постанову №1048, якою внесено зміни до Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/ розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (постанова від 11.12.2019 №1165).
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.