З 27 вересня змінюються правила реєстрації податкових накладних

Змінами збільшено ліміти для безумовної реєстрації податкових накладних та підвищуються пороги для операцій з невеликими сумами.

З 27 вересня набувають чинності зміни до Порядку зупинення реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування в ЄРПН, затверджені постановою Уряду від 26 серпня 2025 року № 1048. Про це повідомила Державна податкова служба.

Мета новацій – зменшити кількість субʼєктів господарювання, які стикаються з блокуванням накладних, зробити правила прозорішими, допомогти бізнесу, який чесно працює, уникнути постійних ризиків блокування.

Основні зміни:

- Збільшено ліміти для безумовної реєстрації податкових накладних:

граничний обсяг постачання – до 1 млн грн, а на одного контрагента – до 100 тис. грн;

кількості платників податку, на яких керівник обіймає аналогічну посаду, із трьох до п’яти.

- Підвищуються пороги для операцій з невеликими сумами:

з 5 до 10 тис. грн за однією накладною;

загальний обсяг у місяць – з 500 тис. грн до 3 млн грн.

- Спрощено ознаки безумовної реєстрації податкових накладних за експортними операціями для підприємств, які працюють на територіях із загрозою боїв, але де активних боїв наразі немає.

- Удосконалено автоматичну реєстрацію - при автоматичній реєстрації податкових накладних / розрахунків коригування у разі:

виключення з переліку ризикових для платника податку будуть враховуватися показники позитивної податкової історії;

у разі врахування таблиці даних платника така реєстрація буде здійснюватися у тому числі і в результаті автоматичного врахування таблиці даних платника.

- Удосконалено механізм автоматичного врахування таблиць даних платника податку.

- Змінено окремі показники позитивної податкової історії, зокрема:

збільшено ліміти обсягу операцій – з 1 млн грн до 3 млн грн, на одного контрагента – з 100 тис. грн до 500 тис. грн;

кількість платників податку, на яких керівник обіймає аналогічну посаду, з трьох до п’яти.

- Змінено критерій ризиковості операцій щодо подання розрахунків коригування податкових зобов’язань при поверненні товару від неплатника ПДВ з 30 до 90 днів.

Також запроваджено додаткові запобіжники проти маніпуляцій із фінансовою звітністю щодо залишкової вартості основних засобів.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Кабінет Міністрів ухвалив постанову №1048, якою внесено зміни до Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/ розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (постанова від 11.12.2019 №1165).

