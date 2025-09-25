Практика судів
  1. В Україні

З 27 вересня змінюються правила реєстрації податкових накладних

10:58, 25 вересня 2025
Змінами збільшено ліміти для безумовної реєстрації податкових накладних та підвищуються пороги для операцій з невеликими сумами.
З 27 вересня змінюються правила реєстрації податкових накладних
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

З 27 вересня набувають чинності зміни до Порядку зупинення реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування в ЄРПН, затверджені постановою Уряду від 26 серпня 2025 року № 1048. Про це повідомила Державна податкова служба.

Мета новацій – зменшити кількість субʼєктів господарювання, які стикаються з блокуванням накладних, зробити правила прозорішими, допомогти бізнесу, який чесно працює, уникнути постійних ризиків блокування.

Основні зміни:

- Збільшено ліміти для безумовної реєстрації податкових накладних:

  • граничний обсяг постачання – до 1 млн грн, а на одного контрагента – до 100 тис. грн;
  • кількості платників податку, на яких керівник обіймає аналогічну посаду, із трьох до п’яти.

- Підвищуються пороги для операцій з невеликими сумами:

  • з 5 до 10 тис. грн за однією накладною;
  • загальний обсяг у місяць – з 500 тис. грн до 3 млн грн.

- Спрощено ознаки безумовної реєстрації податкових накладних за експортними операціями для підприємств, які працюють на територіях із загрозою боїв, але де активних боїв наразі немає.

- Удосконалено автоматичну реєстрацію - при автоматичній реєстрації податкових накладних / розрахунків коригування у разі:

  • виключення з переліку ризикових для платника податку будуть враховуватися показники позитивної податкової історії;
  • у разі врахування таблиці даних платника така реєстрація буде здійснюватися у тому числі і в результаті автоматичного врахування таблиці даних платника.

- Удосконалено механізм автоматичного врахування таблиць даних платника податку.

- Змінено окремі показники позитивної податкової історії, зокрема:

  • збільшено ліміти обсягу операцій – з 1 млн грн до 3 млн грн,  на одного контрагента – з 100 тис. грн до 500 тис. грн;
  • кількість платників податку, на яких керівник обіймає аналогічну посаду, з трьох до п’яти.

- Змінено критерій ризиковості операцій щодо подання розрахунків коригування податкових зобов’язань при поверненні товару від неплатника ПДВ з 30 до 90 днів.

Також запроваджено додаткові запобіжники проти маніпуляцій із фінансовою звітністю щодо залишкової вартості основних засобів.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Кабінет Міністрів ухвалив постанову №1048, якою внесено зміни до Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/ розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (постанова від 11.12.2019 №1165).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

податкова

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Депутати пропонують передбачити право громадян на інформаційний спокій

Під інформаційним спокоєм розуміється право фізичної особи не відповідати на дзвінки, електронні листи, повідомлення в месенджерах у неробочий час, вихідні, святкові дні, під час перебування у відпустці, або ж поза часом, який визначений договором.

У Верховній Раді пропонують надавати народним депутатам державну охорону у разі наявності загроз їх життю

Законопроектом пропонується дозволити народним депутатам ініціювати питання про необхідність забезпечення їх безпеки перед головою Верховної Ради у разі наявності загрози життю чи здоров’ю.

Порушення права на захист не може бути «частковим» – ВРП залишила в силі дисциплінарне стягнення судді ВАКС Віктору Маслову, який заборонив підозрюваному спілкуватися «з усіма на світі»

Вища рада правосуддя підтвердила наявність в діях судді ВАКС Віктора Маслова порушення фундаментального права на захист шляхом заборони підозрюваному спілкуватися «з усіма на світі» і залишила в силі дисциплінарне стягнення.

Українцям потрібно буде визначитися: залишитися в ЄС, перейшовши на інший правовий статус, чи готуватися до повернення в Україну – Рада ЄС опублікувала рекомендації

Рада ЄС опублікувала рекомендації щодо скоординованого підходу до припинення статусу тимчасового захисту українців в ЄС.

Сумський апеляційний суд підсилять переважно місцеві судді: список переможців конкурсу

У списку переможців конкурсу – 14 суддів районних судів Сумщини та помічник судді Апеляційної палати ВАКС.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Джабурія
    Олександр Джабурія
    голова П'ятого апеляційного адміністративного суду
  • Анастасія Мороко
    Анастасія Мороко
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Олена Шляхова
    Олена Шляхова
    суддя Харківського окружного адміністративного суду