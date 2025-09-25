Практика судов
С 27 сентября меняются правила регистрации налоговых накладных

10:58, 25 сентября 2025
Изменениями увеличены лимиты для безусловной регистрации налоговых накладных и повышаются пороги для операций с небольшими суммами.
С 27 сентября меняются правила регистрации налоговых накладных
С 27 сентября вступают в силу изменения в Порядок приостановления регистрации налоговых накладных и расчетов корректировки в ЕРПН, утвержденные постановлением Правительства от 26 августа 2025 года № 1048. Об этом сообщила Государственная налоговая служба.

Цель новаций – уменьшить количество субъектов хозяйствования, которые сталкиваются с блокировкой накладных, сделать правила более прозрачными, помочь бизнесу, который честно работает, избежать постоянных рисков блокировки.

Основные изменения:

- Увеличены лимиты для безусловной регистрации налоговых накладных:

  • предельный объем поставки – до 1 млн грн, а на одного контрагента – до 100 тыс. грн;
  • количество налогоплательщиков, на которых руководитель занимает аналогичную должность, с трех до пяти.

- Повышаются пороги для операций с небольшими суммами:

  • с 5 до 10 тыс. грн по одной накладной;
  • общий объем в месяц – с 500 тыс. грн до 3 млн грн.

- Упрощены признаки безусловной регистрации налоговых накладных по экспортным операциям для предприятий, которые работают на территориях с угрозой боев, но где активных боев в настоящее время нет.

- Усовершенствована автоматическая регистрация – при автоматической регистрации налоговых накладных / расчетов корректировки в случае:

  • исключения из перечня рисковых для налогоплательщика будут учитываться показатели положительной налоговой истории;
  • в случае учета таблицы данных плательщика такая регистрация будет осуществляться в том числе и в результате автоматического учета таблицы данных плательщика.

- Усовершенствован механизм автоматического учета таблиц данных налогоплательщика.

- Изменены отдельные показатели положительной налоговой истории, в частности:

  • увеличены лимиты объема операций – с 1 млн грн до 3 млн грн, на одного контрагента – со 100 тыс. грн до 500 тыс. грн;
  • количество налогоплательщиков, на которых руководитель занимает аналогичную должность, с трех до пяти.

- Изменен критерий рисковости операций относительно подачи расчетов корректировки налоговых обязательств при возврате товара от неплательщика НДС с 30 до 90 дней.

Также введены дополнительные предохранители против манипуляций с финансовой отчетностью относительно остаточной стоимости основных средств.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабинет Министров принял постановление №1048, которым внесены изменения в Порядок приостановки регистрации налоговой накладной/расчета корректировки в Едином реестре налоговых накладных (постановление от 11.12.2019 №1165).

налоговая

