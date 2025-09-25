С 27 сентября меняются правила регистрации налоговых накладных

С 27 сентября вступают в силу изменения в Порядок приостановления регистрации налоговых накладных и расчетов корректировки в ЕРПН, утвержденные постановлением Правительства от 26 августа 2025 года № 1048. Об этом сообщила Государственная налоговая служба.
Цель новаций – уменьшить количество субъектов хозяйствования, которые сталкиваются с блокировкой накладных, сделать правила более прозрачными, помочь бизнесу, который честно работает, избежать постоянных рисков блокировки.
Основные изменения:
- Увеличены лимиты для безусловной регистрации налоговых накладных:
- Повышаются пороги для операций с небольшими суммами:
- Упрощены признаки безусловной регистрации налоговых накладных по экспортным операциям для предприятий, которые работают на территориях с угрозой боев, но где активных боев в настоящее время нет.
- Усовершенствована автоматическая регистрация – при автоматической регистрации налоговых накладных / расчетов корректировки в случае:
- Усовершенствован механизм автоматического учета таблиц данных налогоплательщика.
- Изменены отдельные показатели положительной налоговой истории, в частности:
- Изменен критерий рисковости операций относительно подачи расчетов корректировки налоговых обязательств при возврате товара от неплательщика НДС с 30 до 90 дней.
Также введены дополнительные предохранители против манипуляций с финансовой отчетностью относительно остаточной стоимости основных средств.
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабинет Министров принял постановление №1048, которым внесены изменения в Порядок приостановки регистрации налоговой накладной/расчета корректировки в Едином реестре налоговых накладных (постановление от 11.12.2019 №1165).
