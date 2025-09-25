Практика судів
Зеленський заявив, що Україна має підтримку Трампа щодо нанесення ударів по енергетиці РФ

13:26, 25 вересня 2025
Володимир Зеленський підкреслив, що Трамп сказав те ж саме про заводи з виробництва безпілотників або ракетні майданчики.
Зеленський заявив, що Україна має підтримку Трампа щодо нанесення ударів по енергетиці РФ
Фото: axios.com
Президент України Володимир Зеленський заявив, що має пряму підтримку президента США Дональда Трампа щодо нанесення ударів по російських цілях, таких як енергетична інфраструктура та заводи з виробництва зброї. Про це він сказав в інтерв’ю Axios.

Глава держави підкреслив, якщо Україна отримає додаткову далекобійну зброю від США, «ми її використаємо».

«Якщо вони атакують нашу енергетику, президент Трамп підтримує, що ми можемо відповісти по енергетиці», - сказав Зеленський.

За словами Зеленського, Трамп сказав те ж саме про заводи з виробництва безпілотників або ракетні майданчики, хоча вони добре захищені.

При цьому Президент України уточнив, що країна не бомбитиме цивільне населення, бо «ми не терористи». Але він припустив, що центри російської влади, такі як Кремль, були в центрі уваги.

«Вони повинні знати, де знаходяться бомбосховища. Їм це потрібно. Якщо вони не зупинять війну, їм це знадобиться в будь-якому випадку. Вони повинні знати, що ми в Україні, кожного дня, будемо відповідати. Якщо вони нападуть на нас, ми відповімо їм», - сказав Зеленський про кремлівських чиновників.

