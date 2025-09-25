Практика судов
Зеленский заявил, что у Украины есть поддержка Трампа в нанесении ударов по энергетике РФ

13:26, 25 сентября 2025
Владимир Зеленский подчеркнул, что Трамп также говорил то же самое о заводах по производству беспилотников или ракетных площадках.
Фото: axios.com
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что имеет прямую поддержку президента США Дональда Трампа в нанесении ударов по российским целям, таким как энергетическая инфраструктура и заводы по производству оружия. Об этом он сказал в интервью Axios.

Глава государства подчеркнул, если Украина получит дополнительное дальнобойное оружие от США, «мы его используем».

«Если они атакуют нашу энергетику, президент Трамп поддерживает, что мы можем ответить по энергетике», — сказал Зеленский.

По словам Зеленского, Трамп сказал то же самое про заводы по производству беспилотников или ракетные площадки, хотя они хорошо защищены.

При этом Президент Украины уточнил, что страна не будет бомбить гражданское население, потому что «мы не террористы». Но он допустил, что центры российской власти, такие как Кремль, находятся в фокусе внимания.

«Они должны знать, где находятся бомбоубежища. Им это нужно. Если они не остановят войну, им это понадобится в любом случае. Они должны знать, что мы в Украине каждый день будем отвечать. Если они нападут на нас, мы ответим им», — сказал Зеленский о кремлевских чиновниках.

