Як українцям відновити втрачене пенсійне посвідчення — роз’яснення Пенсійного фонду

19:40, 25 вересня 2025
Є кілька способів поновлення втраченого пенсійного посвідчення.
Втрата пенсійного посвідчення — звичайна побутова ситуація, яка може трапитися з будь-ким. Цей документ потрібен для підтвердження статусу пенсіонера та користування відповідними пільгами, тому важливо знати, як його відновити.  У Пенсійному фонді розповіли, як відновити втрачене пенсійне посвідчення.

1. Через вебпортал е-послуг Пенсійного фонду України

Щоб подати заяву на виготовлення пенсійного посвідчення через вебпортал ПФУ, потрібно авторизуватися в особистому кабінеті на сайті ПФУ, зайти в розділ «Щодо пенсійного забезпечення» та обрати опцію «Заява на виготовлення паперового пенсійного посвідчення».

Також через вебпортал Пенсійного фонду України можна сформувати електронне пенсійне посвідчення (без паперового аналога), що відображатиметься в мобільному застосунку «Дія».

2. За допомогою мобільного застосунку «Пенсійний фонд»

Для подачі заяви необхідно авторизуватися в особистому кабінеті, обрати вкладку «До ПФУ», у розділі «Комунікації з ПФУ» — «Заява на виготовлення пенсійного посвідчення».

До електронної заяви додаються заздалегідь підготовлені скановані копії:

 паспорта;

 довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

 фотографії;

 підпису особи (чорнилами чорного кольору).

Скановані копії мають відповідати оригіналам документів та бути придатними для сприйняття їх змісту (мають містити чітке зображення повного складу тексту документа та його реквізитів). Розмір кожного файлу не повинен перевищувати 1 Мб; формат файлу: JPG або PDF; назви файлів мають відповідати виду відсканованого документа.

3. Особисто в сервісному центрі Пенсійного фонду України

При зверненні необхідно заповнити заяву на виготовлення пенсійного посвідчення та мати з собою оригінали таких документів:

 паспорт;

 довідка про присвоєння ідентифікаційного номера (за наявності);

 кольорова фотографія (3,0 × 2,5 см).

Пенсійне посвідчення буде видано в тому сервісному центрі ПФУ, який заявник зазначить у заяві.

Пенсійний фонд

