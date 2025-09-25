Как украинцам восстановить утраченное пенсионное удостоверение — разъяснение Пенсионного фонда

Есть несколько способов возобновления утраченного пенсионного удостоверения.

Потеря пенсионного удостоверения — обычная бытовая ситуация, которая может случиться с кем угодно. Этот документ нужен для подтверждения статуса пенсионера и пользования соответствующими льготами, поэтому важно знать, как его восстановить. В Пенсионном фонде рассказали, как восстановить утраченное пенсионное удостоверение.

1. Через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины

Чтобы подать заявление на изготовление пенсионного удостоверения через веб-портал ПФУ, нужно авторизоваться в личном кабинете на сайте ПФУ, зайти в раздел «Относительно пенсионного обеспечения» и выбрать опцию «Заявление на изготовление бумажного пенсионного удостоверения».

Также через веб-портал Пенсионного фонда Украины можно сформировать электронное пенсионное удостоверение (без бумажного аналога), которое будет отображаться в мобильном приложении «Дія».

2. С помощью мобильного приложения «Пенсионный фонд»

Для подачи заявления необходимо авторизоваться в личном кабинете, выбрать вкладку «В ПФУ», в разделе «Коммуникации с ПФУ» — «Заявление на изготовление пенсионного удостоверения».

К электронной заявке добавляются заранее подготовленные сканированные копии:

– паспорта;

– справки о присвоении идентификационного номера;

– фотографии;

– подписи лица (чернилами черного цвета).

Сканированные копии должны соответствовать оригиналам документов и быть пригодными для восприятия их содержания (содержать четкое изображение полного текста документа и его реквизитов). Размер каждого файла не должен превышать 1 Мб; формат файла: JPG или PDF; названия файлов должны соответствовать виду отсканированного документа.

3. Лично в сервисном центре Пенсионного фонда Украины

При обращении необходимо заполнить заявление на изготовление пенсионного удостоверения и иметь при себе оригиналы следующих документов:

– паспорт;

– справка о присвоении идентификационного номера (при наличии);

– цветная фотография (3,0 × 2,5 см).

Пенсионное удостоверение будет выдано в том сервисном центре ПФУ, который заявитель укажет в заявлении.

